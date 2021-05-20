Германия объявила о начале выдачи виз россиянам

Об этом в Facebook-аккаунте сообщает посольство страны в Москве.
Отмечается, что получение визы позволит гражданам совершить поездку в Германию, когда действующие для россиян ограничения для въезда в страну будут отменены.
На данный момент отправиться в Германию могут только те категории граждан, в отношении которых не действуют исключения на пересечение границы.
— Для подачи заявления необходимо иметь ранее выданную одним из германских зарубежных представительств визу сроком действия не менее двух лет, который должен заканчиваться не ранее 1 апреля 2020 года. Предыдущая виза должна быть выдана одним из германских зарубежных представительств. Цель поездки исключает туризм, — уточняется в сообщении.
Фото: pixabay.com автор: LNLNLN
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