Германия объявила о начале выдачи виз россиянам

Об этом в Facebook-аккаунте сообщает посольство страны в Москве.

Отмечается, что получение визы позволит гражданам совершить поездку в Германию, когда действующие для россиян ограничения для въезда в страну будут отменены.

На данный момент отправиться в Германию могут только те категории граждан, в отношении которых не действуют исключения на пересечение границы.