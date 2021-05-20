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Контроль власти есть, нужна его своевременность

Руководитель регионального Бюро по защите прав предпринимателей, Центра антикризисной поддержки предпринимателей Наталья Пинигина — о медиативных практиках взаимодействия граждан и власти, широких законодательных полномочиях и молниеносной реакции контролирующих органов.
  • 20/05/2021, 14:49

— Наша нормативная база содержит множество видов контроля. Но вопрос в том, каким должен быть этот контроль? Должен ли он быть всеобъемлющим, когда ни шагу назад, ни шагу на месте, или сбалансированным?

На мой взгляд, в первую очередь контроль должен быть своевременным. Почему? У каждого муниципалитета есть три вида контроля — внутренний, внешний и общественный.

Внутренний контроль осуществляется со стороны депутатов муниципальных образований, у которых есть полномочия смотреть, насколько муниципалитеты исполняют те или иные законы, наказы избирателей и как они могут участвовать в этих процессах. Закон дает широкие полномочия: от создания рабочих групп, общественных советов и так далее. То есть механизмы существуют. Но вот вопрос — применяются ли они или нет? Если мы говорим о Новосибирске, то я только в последнем созыве горсовета слышала какие-то оценки действующих органов муниципальной власти. До этого они транслировались узко или точечно. Этих оценок недостаточно, хотя соответствующие полномочия есть.

Второй вид контроля — внешний. Это контроль государственных органов. Понятно, когда передают полномочия с федерального уровня, их исполнение должен контролировать тот орган, который их передал. И здесь тоже нужна своевременность. Ни через пять, ни через десять лет контролировать, а непосредственно сразу — и реагировать нужно сразу.

Третий вид контроля — общественный. На мой взгляд, он очень важен и именно его сейчас не хватает. Не хватает даже с точки зрения законодательной базы относительно полномочий в плане участия в общественном контроле. На федеральном уровне есть общественный совет практически при каждом органе исполнительной власти, но на муниципальном уровне этот вид контроля либо не используется, либо его необходимо расширять. Такое право у субъекта РФ и у муниципалитета есть.

Если мы говорим о правовой базе, связанной надзорными функциями, то здесь нужно смотреть на своевременность, какой бы орган не применял контрольную функцию, будь то прокуратура с прокурорским надзором, судебная власть, к которой обращаются граждане (в том числе субъекты предпринимательской деятельности за защитой своих прав) или общественный контроль любых органов представительной и исполнительной власти. Сегодня при мэрии Новосибирска работает совет предпринимателей, и мы в его работе активно участвуем. Мы создали реестр проблем, которые волнуют бизнес, контролируем, как они решаются. Сейчас предлагаем муниципальной власти: давайте создадим «переговорную комнату», чтобы выстроить конструктивный диалог между муниципалитетом и предпринимателями. Как общественная правозащитная организация мы можем помочь найти грамотное решение с помощью медиативных практик. И мы это делаем, потому что если мы это не будем делать, то кто?

Материал подготовлен на основе выступления на круглом столе «Вопросы развития системы местного самоуправления в РФ на примере Новосибирска».

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : Экономика Наталья Пинигина власть бизнес


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