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ГИБДД с апреля ограничило перемещение на автомобиле к водным объектам

  • 14/04/2023, 11:50
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ГИБДД с апреля ограничило перемещение на автомобиле к водным объектам
Водителей обязали соблюдать минимальные расстояния к водоемам и использовать только асфальтированные дороги для парковки.

Так, если длина реки меньше 10 километров, то ближе 50 метров к ней на машине подъезжать запрещено. Для рек длиной до 50 километров это число увеличивается до 100 метров, пишет издание PRIMPRESS.

В то же время некоторые автолюбители уверены, что если к морю ведет грунтовая дорога, то и возле воды можно проехать. Однако правила регламентируют возможность подъезжать только к тем водоемам, к которым ведет асфальтированная дорога, а парковочные места имеют твердое покрытие.

За нарушение вышеуказанных правил автолюбителям грозит штраф от трех до 4,5 тысяч рублей. Но если машина арендована или находится на каршеринге, то штраф до 400 тысяч рублей будет наложен на компанию, которая уже сама вправе выставить счет нарушителю.

Эксперты отмечают, что новые правила важны для охраны водных ресурсов и сохранения экосистемы от загрязнения и перенаселения.

В последнее время наша страна активно продвигает идею экологической стабильности и вводит новые требования к техническому состоянию и средствам спасения на судах и квалификации капитанов судов.

Данная инициатива получила также поддержку экологов, которые опасаются роста загрязнения речных и озерных водоемов и снижения экологической стабильности, хотя для водителей и собственников судов такие правила будут требовать дополнительных затрат и усиленной адаптации к новым требованиям.

Ранее редакция сообщала, что депутаты призвали смягчить наказание за отсутствие документов на автомобиль.

Фото: freepik.com — freepik 

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Россия

Теги : перемещение на автомобилях к водным объектам ПДД ГИБДД водитель


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