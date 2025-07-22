Гибель пчел в Новосибирской области отразится на урожайности

В Новосибирской области на нескольких пасеках погибли пчёлы. По мнению Управления ветеринарии, причиной гибели насекомых стал пестицид, который использовали в сельском хозяйстве.

По словам председателя общества пчеловодов НСО Александра Богомолова, из-за гибели пчёл в регионе сократится урожай. Он уверен, химикаты, которые привели к мору насекомых, опасны для экологии.

— Мы исследуем те яды, которые применяли 60 лет тому назад, а сейчас они в несколько тысяч сильнее, страшнее и опаснее, — сказал он изданию Горсайт.

Эксперт добавил, что химикаты оказывают негативное влияние и на людей, несмотря на то, что человек адаптируется к их воздействию. И считает, что наука должна уделять больше внимания проблеме химикатов и изучать возможность использования в сельском хозяйстве биологических методов.

Падение производства меда неминуемо повлечет за собой и повышение цен на этот продукт пчеловодства. Значительное удорожание меда было зафиксировано еще в конце 2024 года. Тогда в Новосибирской области цены поднялись сразу на 15%. В конце 2024 -го года в Новосибирске мед уже стоил на сто рублей дороже среднероссийских показателей. В нашем регионе за баночку этого натурального продукта объемом в 1 литр (1,4 кг) приходилось платить в среднем 844 рубля. Это на 16% больше, чем в 2023 году.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирская пасека впервые получила сертификат органического производителя.