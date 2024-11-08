В Новосибирской области резко подорожал мед

Аналитики онлайн-платформы «Чек.Индекс» узнали, как изменились цены на мед в регионах России за год. Так, средний чек покупки за 1 литр (1,4 кг) меда натурального в среднем по России составляет 748 руб. что на 15% выше, чем в прошлом году. Число покупок за этот период снизилось на 6%. В Новосибирске, как уточнили в компании в ответ на запрос Infopro54, мед обойдется почти на сто рублей дороже среднероссийских показателей. В нашем регионе за баночку этого натурального продукта объемом в 1 литр (1,4 кг) придется заплатить 844 рублей. Это на 16% больше, чем годом ранее. Количество покупок в регионе при этом за год снизилось на 10%.

В топ-покупок (судя по наименованиям в чеках) входят цветочный, липовый и гречишный мед. Чаще всего мед приобретают в емкостях объемом до 1 литра, либо в больших объемах по 3 литра, чтобы обеспечить себя медом на зимний сезон.

Дешевле всего мед в Чувашии, Марий Эл и Мордовии (менее 500 рублей за литр). Дороже — в северных регионах — Мурманской области, Тюменской области, Якутии (более 1,2 тыс. руб. за литр).

При этом, реализация меда, как правило, осуществляется в несетевой рознице, на ярмарочных и рыночных площадках.

— В этом году, на фоне сложных погодных условий лета и слабого цветения медоносных культур, а также мора пчел, продажи меда нового сбора (с августа) оказались ниже прошлогоднего уровня, а средний размер трат превысил инфляционный уровень, — уточнили аналитики.

Напомним, в Новосибирской области пчеловоды уже несколько лет жалуются на массовую гибель пчел при обработке полей химикатами.

Ранее редакция рассказывала о том, что пчеловод из Новосибирска придумал как бороться с массовой гибелью пчел на пасеках.