Новосибирская пасека впервые получила сертификат органического производителя

С сентября этого года в России действуют новые правила экологической маркировки. С этого времени для размещения на упаковке надписей «эко», «био», «экологический» производители должны доказать качество продукции и получить сертификат на ее соответствие органическим стандартам. 2 декабря качество новосибирского мёда было впервые подтверждено данным сертификатом, а производитель продукции, индивидуальный предприниматель Сергей Якубович, внесен в реестр производителей органической продукции Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от нашего региона, сообщил региональным Минсельхоз.

Новосибирская пасека стала шестой в списке российских производителей меда, получивших право наносить на свою продукцию маркировку «органика». Органические производства также находятся в Адыгее, Башкирии, Приморском крае, Свердловской области и Хабаровском крае.

Помимо мёда по новому стандарту в Новосибирской области сертифицировано масло из семян расторопши, а также различные виды круп (хлопья овсяные, крупа ячменная, перловая, горох шлифованный, крупа гречневая). На март 2024 года в регионе было 9 производителей органической продукции.

Напомним, по данным на ноябрь 2024 года, в нашем регионе баночка меда объемом в 1 литр (1,4 кг) стоила 844 рублей. Это на 16% больше, чем годом ранее. Количество покупок в регионе при этом за год снизилось на 10%. В топ-покупок вошли цветочный, липовый и гречишный мед.

Ранее редакция сообщала о том, что пчеловод из Новосибирска придумал как бороться с массовой гибелью пчел на пасеках. Он создал интерактивную карту размещения пасек и обработки полей пестицидами.