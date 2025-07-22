Восьмилетний ребенок двое суток жил один в аэропорту Толмачево

В Новосибирске произошел необычный инцидент: восьмилетний пассажир двое суток жил один в аэропорту Толмачево без воды и еды. Он гостил у бабушки и должен был вылететь в сопровождении авиакомпании домой, в Москву. Однако рейс переносился восемь раз.

Тревогу забила мама мальчика. В ожидании сына она неоднократно пыталась взывать к авиакомпании, а затем рассказала все в соцсетях. В итоге маленького путешественника накормили, но гостиницу для ребенка так и не предоставили.

История закончилась счастливо, и ребенок вернулся домой. Инцидент привлек внимание прокуратуры.

— По итогам надзорных мероприятий деятельности причастных лиц и организаций будет дана соответствующая оценка, при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования, — прокомментировали в новосибирской транспортной прокуратуре.

Ранее редакция сообщала о том, что дело на миллиард выиграл аэропорт Толмачёво у Росприроднадзора в Новосибирске. Воздушную гавань обвиняли в загрязнении прилегающего к ней болотного массива.