Гигантские столбы пара заметили над ТЭЦ-3 в Новосибирске

Жители Новосибирска обратили внимания на большие клыбы пара над территорией ТЭЦ-3.
На видео, которое снял один из жителей Новосибирска, можно увидеть, как над ТЭЦ-3 поднимаются огромные паровые облака.
В комментариях сибиряки начали строить свои теории о произошедшем.
— Вейперы тик-токи снимают.
— Так и делают облака, — предполагают в шутку читатели паблика АСТ-54.
В пресс-службе СГК сообщили, что был технологический выброс пара на одном из котлов.
Стоит отметить, что многие новосибирцы сразу догадались, что это обычный паросброс, хоть и очень страшный вблизи.
— ТЭЦ-3 работает в штатном режиме, — отметили в сообщении.
Ранее редакция сообщала о том, что СГК вложит свыше 33 млрд рублей в теплоисточники Новосибирска.
Фото со страницы АСТ-54 в Телеграм.
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