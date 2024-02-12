Гигантские столбы пара заметили над ТЭЦ-3 в Новосибирске

Жители Новосибирска обратили внимания на большие клыбы пара над территорией ТЭЦ-3.

На видео, которое снял один из жителей Новосибирска, можно увидеть, как над ТЭЦ-3 поднимаются огромные паровые облака.

В комментариях сибиряки начали строить свои теории о произошедшем.

— Вейперы тик-токи снимают. — Так и делают облака, — предполагают в шутку читатели паблика АСТ-54.

В пресс-службе СГК сообщили, что был технологический выброс пара на одном из котлов.

Стоит отметить, что многие новосибирцы сразу догадались, что это обычный паросброс, хоть и очень страшный вблизи.

— ТЭЦ-3 работает в штатном режиме, — отметили в сообщении.

Ранее редакция сообщала о том, что СГК вложит свыше 33 млрд рублей в теплоисточники Новосибирска.