Врач указал на основную ошибку, которую допускают люди при измерении давления

По словам кандидата медицинских наук, врача-терапевта Алексеяй Хухрева, давление необходимо измерять в одно и то же время, в спокойном состоянии, один раз на одной руке, передает радио Sputnik.

Эксперт уточнил, что неоднократное измерение давления на той же руке в течение короткого времени — это основная ошибка, которую допускают люди, делающие это самостоятельно.

При этом врач привел пример, что нередки случаи, когда люди измеряют давление три раза на одной руке, а потом берут среднее арифметическое значение и делают соответствующие выводы о своем состоянии.

Терапевт добавил, что в процессе измерения давления сокращаются артерии на руке, поэтому все последующие замеры будут показывать более высокое давление, чем оно есть на самом деле.

Алексей Хухрев отметил, что ради относительно точных результатов, важно ждать не менее получаса, чтобы осуществить процедуру на той же самой руке.

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