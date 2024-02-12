Рекламодателям

Врач указал на основную ошибку, которую допускают люди при измерении давления

  • 12/02/2024, 16:26
Автор:
Врач указал на основную ошибку, которую допускают люди при измерении давления
Именно из-за нее невозможно оценить свое состояние правильно, предупредил эксперт.

По словам кандидата медицинских наук, врача-терапевта Алексеяй Хухрева, давление необходимо измерять в одно и то же время, в спокойном состоянии, один раз на одной руке, передает радио Sputnik.

Эксперт уточнил, что неоднократное измерение давления на той же руке в течение короткого времени — это основная ошибка, которую допускают люди, делающие это самостоятельно.

При этом врач привел пример, что нередки случаи, когда люди измеряют давление три раза на одной руке, а потом берут среднее арифметическое значение и делают соответствующие выводы о своем состоянии.

Терапевт добавил, что в процессе измерения давления сокращаются артерии на руке, поэтому все последующие замеры будут показывать более высокое давление, чем оно есть на самом деле.

Алексей Хухрев отметил, что ради относительно точных результатов, важно ждать не менее получаса, чтобы осуществить процедуру на той же самой руке.

Ранее редакция сообщала, что храп увеличивает риск развития инфаркта и инсульта.

Фото: freepik.com — freepik

400

Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : здоровье давление человека


СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Итоги года 2023
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3aA3ЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3aETЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: Реклама. Рекламодатель ООО УК «Согласие»

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3ZvqЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3a1DЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3ZhiЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Андрей Травников вручил участникам специальной военной операции удостоверения «Ветеран боевых действий»
9/02/24 19:10
174 родственника погибших в СВО, получили компенсацию на погребение в Новосибирске
30/01/24 17:25
«Одной левой»: боец из НСО голыми руками обезвредил дрон-камикадзе на СВО
28/01/24 11:33

Новосибирский застройщик побил рекорд по скорости строительства жилья

Об этом сообщили в мэрии Новосибирска.
Читать далее >>

Автосервисам придется самим подгонять детали для китайских машин в Новосибирске

Из-за старения автопарка ремонты автомобилей в 2024 году будут усложняться, а спрос на машины с пробегом может упасть.
Читать далее >>

Количество вакансий для ИТ-специалистов снизилось в Новосибирской области

А количество резюме, желающих работать в отрасли, напротив, выросло.
Читать далее >>

На третьем месте в России по обеспеченности складами оказался Новосибирск

В 2024 году эксперты ожидают новых рекордов по сдаче складских объектов на фоне жёсткого дефицита площадей.
Читать далее >>

Решение по социальному взносу для застройщиков надеются принять весной

Мэрия предлагает девелоперам разделить расходы на создание школ и детсадов пополам.
Читать далее >>

Маленькой девочке с диагнозом аутизм требуется курсовое лечение

Необходимо собрать — 225 694 рубля.
Читать далее >>

К уголовной ответственности требуют привлечь компанию, управляющую мусорным полигоном в Новосибирске

Жители улиц Хилокская и Малыгина также требуют признать потерпевшими тех из них, у кого возникли проблемы со здоровьем из-за близкого соседства со свалкой.
Читать далее >>

Штрафы за несоблюдение «Закона о навозе» вскоре начнут получать аграрии Новосибирской области

В регионе единицы аграриев приступили к строительству специализированных площадок.
Читать далее >>

Утверждена стоимость квадратного метра жилья для льготников в Новосибирской области

По этом цене будет выкупаться или строиться жилье для льготников в районах области.
Читать далее >>

Елена Зерняева назначена уполномоченным по правам человека Новосибирской области

10 лет этот пост занимала Нина Шалабаева.
Читать далее >>

Актуальный разговор

«Победить агрессию может школа»: как уменьшить количество драк среди подростков в Новосибирске

«Победить агрессию может школа»: как уменьшить количество драк среди подростков в Новосибирске

Психолог Даная Панова рассказала, как популярный сериал влияет на школьников.
Все материалы
Итоги года 2023
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
За госизмену и терроризм диверсанта приговорили к 16 годам в Новосибирске
12/02/24 17:17
Общество Право&Порядок
Гигантские столбы пара заметили над ТЭЦ-3 в Новосибирске
12/02/24 17:11
Происшествия
В топ-10 городов-миллионников по стоимости свиданий вошел Новосибирск
12/02/24 16:21
Город
Нелегальных мигрантов задержали на стройках в Новосибирске
12/02/24 16:00
Общество Право&Порядок
За пять лет по объёму жилищного строительства Новосибирская область приросла в 1,7 раза
12/02/24 15:55
Власть
Магнитная буря приближается к Новосибирску
12/02/24 15:54
Общество
Робот-коллектор вытесняет человека с рынка взыскания долгов в Новосибирске
12/02/24 15:50
Бизнес Общество Финансы
«Волков возле Колбасы нет»: Минприроды опровергло покушение хищников на деревню под Новосибирском
12/02/24 14:46
Общество
В Минспорта рассказали, зачем увеличили финансирование ХК «Сибирь»
12/02/24 14:24
Спорт
162 нарушения после коммунальных аварий нашел Ростехнадзор в Новосибирске
12/02/24 13:48
Право&Порядок
Хлебовозка наехала на школьницу возле Монетки в Новосибирске
12/02/24 13:15
Общество Происшествия
«У нас также есть пациенты»: женщина 10 минут умирала в машине пока ждала врача возле больницы в Новосибирске
12/02/24 12:47
Медицина Происшествия
ТЦ «Галерея» эвакуировали из-за подозрительного предмета в Новосибирске
12/02/24 12:21
Происшествия
Около 24,5 тысячи ламп заменили на улицах Новосибирска
12/02/24 11:57
Власть Город Общество
«Иди на хрен, тварь!»: третьеклассник разгромил чужую иномарку на парковке в Новосибирске
12/02/24 11:56
Общество Происшествия
«Всю ночь мы отмывали их от грязи»: 31 собаку спасли зоозащитники из питомника-живодерни в Новосибирске
12/02/24 11:29
Общество
Число многодетных семей растёт в Новосибирской области благодаря мерам господдержки
12/02/24 10:55
Власть
Полицейские задержали 23 пьяных водителя за выходные в Новосибирске
12/02/24 10:41
Общество Право&Порядок
«Без комментариев»: ХК «Сибирь» проиграл матч «Авангарду»
12/02/24 10:26
Спорт
Трехсвятие, Васильев день: почему 12 февраля незамужние девушки повязывают ленты на деревьях
12/02/24 10:03
Общество
Популярное
Врач указал на основную ошибку, которую допускают люди при измерении давления
12/02/24 16:26
Кубанские разработчики создали программу для определения мошенников в мессенджерах
12/02/24 13:46
Как не ошибиться в выборе китайской машины
12/02/24 11:55
Аферисты придумали новую схему обмана
9/02/24 16:36
Чем грозит полный отказ от ужина, рассказал эксперт
9/02/24 15:08
Парфюмеров могут обязать отчитываться о доле спирта в их продукции
9/02/24 13:44
Новости компаний
Банк Уралсиб улучшил условия программы «Уралсиб Бонус» для владельцев пакетов «Private»
12/02/24 11:15
Банк Уралсиб вошел в Топ-3 самых выгодных кредитов под залог недвижимости
9/02/24 9:00
Банк Уралсиб вошел в Топ-10 самых заметных банков в СМИ в 2023 году
8/02/24 9:00
Энергетики обнаружили очередную незаконную майнинг-ферму под Искитимом
7/02/24 16:28
Банк Уралсиб вошел в Топ-10 автокредитов на покупку подержанных автомобилей в 2023 году
6/02/24 9:00
Самое время оформить вклад. Какие варианты предлагают сибирякам
5/02/24 17:30

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Февраль 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска