Гигантский тромб в виде подковы удалили у пациента врачи Новосибирска

У 26-летнего новосибирца уже несколько лет не функционируют почки из-за серьёзного воспалительного процесса. Он живёт благодаря заместительной почечной терапии и ожидает пересадки донорской почки.

Во время планового обследования в Городской клинической больнице № 11, проводимого на УЗИ сердца, у пациента случайно обнаружили гигантский тромб в виде подковы, половина которого уже находилась в полости предсердия. Этот опасный сгусток мог с током крови переместиться в правый желудочек сердца и легочную артерию, где мог бы затромбироваться и вызвать мгновенную смерть. Поэтому пациента экстренно перевели в Центр Мешалкина для хирургического лечения.

Операция прошла успешно. Пациента перевели на более безопасную бескатетерную технологию для длительного проведения гемодиализа, что минимизирует риск повторения ситуации. После спасения он с ещё большей надеждой и верой ожидает второго чуда – скорейшей пересадки почки в Новосибирской областной клинической больнице.

Как отметил врач-кардиолог Центра Мешалкина Алексей Кургузов, тот факт, что тромбэкстракцию удалось выполнить без разреза грудной клетки и остановки кровообращения, является большой удачей для пациента.

Ранее редакция сообщала о том, что многодетную мать с большой опухолью спасли в Новосибирске. Операция была сложной.