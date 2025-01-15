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Гигантский тромб в виде подковы удалили у пациента врачи Новосибирска

  • 15/01/2025, 15:30
Автор: Артем Рязанов
Гигантский тромб в виде подковы удалили у пациента врачи Новосибирска
После спасения он с ещё большей надеждой ожидает второго чуда

У 26-летнего новосибирца уже несколько лет не функционируют почки из-за серьёзного воспалительного процесса. Он живёт благодаря заместительной почечной терапии и ожидает пересадки донорской почки.

Во время планового обследования в Городской клинической больнице № 11, проводимого на УЗИ сердца, у пациента случайно обнаружили гигантский тромб в виде подковы, половина которого уже находилась в полости предсердия. Этот опасный сгусток мог с током крови переместиться в правый желудочек сердца и легочную артерию, где мог бы затромбироваться и вызвать мгновенную смерть. Поэтому пациента экстренно перевели в Центр Мешалкина для хирургического лечения.

Операция прошла успешно. Пациента перевели на более безопасную бескатетерную технологию для длительного проведения гемодиализа, что минимизирует риск повторения ситуации. После спасения он с ещё большей надеждой и верой ожидает второго чуда – скорейшей пересадки почки в Новосибирской областной клинической больнице.

Как отметил врач-кардиолог Центра Мешалкина Алексей Кургузов, тот факт, что тромбэкстракцию удалось выполнить без разреза грудной клетки и остановки кровообращения, является большой удачей для пациента.

Ранее редакция сообщала о том, что многодетную мать с большой опухолью спасли в Новосибирске. Операция была сложной.

Источник фото: НМИЦ им. Ак. Е.Н. Мешалкина

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : тромб пациент НМИЦ им. Мешалкина врачи


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