Новосибирский диетолог против запрета продажи фастфуда несовершеннолетним

С предложением запретить продажу фастфуда детям и подросткам выступил директор Института исследования проблем современной политики (ИИПСП) Антон Орлов. Он направил соответствующие письма председателю Совфеда Валентине Матвиенко, председателю Государственной думы Вячеславу Володину и главе Минздрава Михаилу Мурашко.

— Прошу вас дать оценку целесообразности внесения изменений в федеральное законодательство в части ведения запрета на продажу фастфуда лицам, не достигшим 18 лет, по аналогии с алкогольной и табачной продукцией, — написал автор.

Таким образом Орлов хочет оздоровить нацию в целом. Автор инициативы пояснил, что пищевое поведение возникает и стабилизируется в раннем возрасте и, как правило, остается на всю жизнь.

С последним утверждением директора ИИПСП кандидат медицинских наук, врач-диетолог, терапевт, нутрициолог Елена Ходыкина согласна, как согласна и с тем, что данная инициатива хорошая, но только вот эффект от нее будет нулевой.

— Фастфуд вреден не только детям, но и взрослым. И этот факт должны понимать и принимать все. Правильные пищевые привычки формируются внутри семьи, в школе. Метод запрета здесь точно не сработает. Дети и подростки всегда найдут выход из положения, а запрет вызовет у них лишь внутренний протест. Эта инициатива очень странная… и не только с точки зрения педагогики, но и самого законодательства. Если детям вредно есть фастфуд, то почему кафе быстрого питания растут, как грибы, а ларьки, торгующие вредной едой, теснятся в районе учебных заведений? — рассуждает эксперт.

В прошлом году аналитики Сбера отмечали, что клиенты банка стали в полтора раза чаще рассчитываться кредитной картой в ресторанах и точках общественного питания, чем в прошлом году. Около 70% всех подобных оплат приходилось на фастфуд.

По данным 2ГИС, в Новосибирске на данный момент работают 1979 учреждений питания, которые относятся к фастфуду.

Ранее редакция сообщала о том, что у новосибирцев резко вырос спрос на доставку готовой еды из ресторанов. Горожане стали чаще заказывать в ресторанах еду для повседневного приема пищи, а не для праздников.