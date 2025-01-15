В Новосибирскую область въехало более 400 тысяч иностранцев в 2024 году

В 2024 году через пограничные пункты пропуска Новосибирской области въехало более 400 тысяч иностранных граждан, а выехало свыше 390 тысяч человек. Стоит отметить, что в последние месяцы года отток мигрантов из региона резко вырос.

В тоже время, за 2024 год было оформлено около 700 разрешений на временное проживание в России. По сообщению Om1.ru, более 8 тысяч иностранцев получили вид на жительство, а свыше 6 тысяч человек стали гражданами Российской Федерации.

При этом около 140 иностранных граждан были депортированы с территории страны за нарушение законодательства.

Эксперты считают, что из-за ужесточения миграционной политики и активной депортации нелегалов сокращение числа иностранных специалистов в Новосибирской области продолжится, что неизбежно отразится на рынке труда в регионе.

Ранее редакция сообщала о том, что мигранты пожаловались омбудсмену на рейды силовиков в Новосибирске. Приезжие из соседних стран возмущены действиями сотрудников правоохранительных органов, которые выявляют среди них нарушителей, без сожаления высылают из России и устанавливают запреты на въезд.