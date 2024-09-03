Гигантскую щуку-фотомодель поймали рыбаки Новосибирска

В группе новосибирских рыбаков во «ВКонтакте» появилась фотография гигантской щуки. Автор снимка — Сергей Мензелинцев из Новосибирска. Он рассказал, что они вместе с товарищем рыбачили с лодки и использовали специальный шнур для ловли крупной рыбы.
– Клюнула утром в противоход у лодки и порвала шнур 3PE на очень мощном рывке. Наше удивление невозможно было описать словами, а у товарища задрожали все конечности от такой подачи, – говорит Мензелинцев.
Но отступать сибиряки не собирались. Они несколько часов крутились на одном месте, чтобы исправить ошибку с неудачным маневром. Фортуна им все-таки улыбнулась и щука снова попалась.
Новосибирцы не стали взвешивать огромную рыбу, но сделали памятное фото. Теперь им есть чем похвастаться перед коллегами и друзьями.
После фотосессии счастливые рыбаки отпустили рыбу обратно в воду. Так часто поступают с трофейным уловом.
Ранее редакция сообщала о том, что щуку с золотым кольцом внутри поймал рыбак в озере под Новосибирском.
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