Бабьему лету быть: синоптики составили прогноз погоды на сентябрь в Новосибирске

Новосибирские синоптики составили прогноза погоды на сентябрь 2024 года. Согласно информации специалистов, дожди разной интенсивности будут лить весь месяц, а столбики термометров ночами будут опускаться до 0 градусов.

По данным Западно-Сибирского УГМС, средняя месячная температура воздуха ожидается плюс от +9 до +11 градусов, что является нормой для Новосибирской области.

В первой декаде сентября дневные температуры составят +12…+17 градусов, в ночные часы столбики термометра будут опускаться до +6…+11.

Во второй декаде месяца ожидаются температурные колебания ночью: от + 1 до +6, местами заморозки от 0…-2, до + 7…+12 градусов. В дневные часы температурные качели так же будут наблюдаться в регионе: от + 8…+13 до +14…+19 градусов.

В третьей декаде в Новосибирскую область заглянет бабье лето.

— Преобладающая температуры воздуха ночью +5…+10, днем +18…+23 градуса, с понижением температуры воздуха в середине декады до +12,+17, — говорится в сообщении на сайте Западно-Сибирского УГМС.

Синоптики отмечают, что месячное количество осадков предполагается около нормы — 26-54 мм. Больше всего дождей в регионе прольет в первой декаде сентября. Осадки выпадут так же в отдельные дни второй, третьей декад.

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