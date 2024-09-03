Водители столкнулись друг с другом, пропуская реанимобиль в Новосибирске

Авария с участием двух автомобилей произошла на пересечении улиц Никита и Пролетарской.
Водитель кроссовера Subaru Forester резко изменил направление движения, чтобы уступить дорогу встречному реанимобилю с включёнными проблесковыми маячками и сигналом. Водитель следующего за Subaru минивэна Toyota Noah, не успев среагировать, столкнулся с задней частью японского кроссовера.
Под постом в АСТ-54 новосибирцы поделились своим мнением на счет аварии.
– Д — дистанция.
– Ничего бы не изменилось, если Subaru не менял бы траекторию.
Ранее редакция сообщала о том, что подросток на мотоцикле врезался в иномарку в Новосибирске.
Источник фото: АСТ-54
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