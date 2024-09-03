Водители столкнулись друг с другом, пропуская реанимобиль в Новосибирске

Авария с участием двух автомобилей произошла на пересечении улиц Никита и Пролетарской.

Водитель кроссовера Subaru Forester резко изменил направление движения, чтобы уступить дорогу встречному реанимобилю с включёнными проблесковыми маячками и сигналом. Водитель следующего за Subaru минивэна Toyota Noah, не успев среагировать, столкнулся с задней частью японского кроссовера.

Под постом в АСТ-54 новосибирцы поделились своим мнением на счет аварии.

– Д — дистанция. – Ничего бы не изменилось, если Subaru не менял бы траекторию.

Ранее редакция сообщала о том, что подросток на мотоцикле врезался в иномарку в Новосибирске.