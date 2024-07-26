Расширение Чуйского тракта обсудили в Новосибирске

На встрече председателя Правительства России Михаила Мишустина и губернатора Новосибирской области Андрея Травникова обсуждался вопрос о реализации проекта по капитальному ремонту автомобильной дороги Р-256 «Чуйский тракт». Планируется расширить дорожное полотно с двух до четырёх полос движения.

По информации ФКУ «Сибуправтодор», сейчас на Чуйском тракте наблюдается перегрузка. Чтобы решить эту проблему, необходимо увеличить количество полос на дороге.

Уже получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза» на проектную документацию для капитального ремонта первого участка дороги от города Искитима до станции Евсино. Его протяжённость составляет 10,7 километра.

— Ремонт позволит обеспечить существующий трафик, создав комфортные и безопасные условия для движения туристических потоков. Кроме того, он поможет увеличить количество перевозимых грузов, — отметил Анатолий Костылевский, министр транспорта Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что уточнена трасса для «Южного транзита» в Новосибирске.