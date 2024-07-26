Рекламодателям

Расширение Чуйского тракта обсудили в Новосибирске

  • 26/07/2024, 11:40
Автор: Артем Рязанов
Расширение Чуйского тракта обсудили в Новосибирске
Планируется создать еще две полосы движения.

На встрече председателя Правительства России Михаила Мишустина и губернатора Новосибирской области Андрея Травникова обсуждался вопрос о реализации проекта по капитальному ремонту автомобильной дороги Р-256 «Чуйский тракт». Планируется расширить дорожное полотно с двух до четырёх полос движения.

По информации ФКУ «Сибуправтодор», сейчас на Чуйском тракте наблюдается перегрузка. Чтобы решить эту проблему, необходимо увеличить количество полос на дороге.

Уже получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза» на проектную документацию для капитального ремонта первого участка дороги от города Искитима до станции Евсино. Его протяжённость составляет 10,7 километра.

— Ремонт позволит обеспечить существующий трафик, создав комфортные и безопасные условия для движения туристических потоков. Кроме того, он поможет увеличить количество перевозимых грузов, — отметил Анатолий Костылевский, министр транспорта Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что уточнена трасса для «Южного транзита» в Новосибирске.

Источник фото: Freepik / Автор —  awesomecontent

1

Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : Чуйский тракт ремонт расширение


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMY9yЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYA1ЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: Реклама. Рекламодатель ООО УК «Согласие»

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYEKЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYA3ЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYJmЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMY9wЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Николай Морев, начальник Сибирского ГУ Банка России

Николай Морев: Растущий спрос стимулирует инвестиции

В первом квартале 2024 года объем инвестиций в Новосибирской области превысил показатель того же периода прошлого года в 1,5 раза.
Все материалы
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Расширение Чуйского тракта обсудили в Новосибирске
26/07/24 11:40
Общество
Гимнасты со всей страны приедут в Новосибирск
26/07/24 11:10
Спорт
В Новосибирской области планируют реализацию проекта по расширению Чуйского тракта на территории региона
26/07/24 10:47
Власть
Более 400 кг опасных арбузов забрали у мигрантов на Хилокской в Новосибирске
26/07/24 10:45
Право&Порядок
Новая дорожная камера работает на улице Большевистской в Новосибирске
26/07/24 10:20
Общество
Авиакомпанию S7 вновь оштрафовали за овербукинг в Новосибирске
26/07/24 9:34
Право&Порядок
Бизнес по-соседски
26/07/24 9:32
Бизнес
Новосибирские эксперты рассказали, что будет с продавцами и потребителями Wildberries после слияния с Russ
26/07/24 9:00
Бизнес Общество
Мигранту, убившему школьницу в Новосибирске, суд смягчил приговор
25/07/24 19:00
Право&Порядок
Стали известны самые популярные причины опозданий на работу у новосибирцев
25/07/24 18:30
Общество
Спецтехника случайно сломала газопровод и оставила без газа 700 домов в Новосибирске
25/07/24 18:15
Право&Порядок
В Новосибирске дом-музей Юрия Кондратюка планируют открыть для посетителей в декабре
25/07/24 18:13
Власть
Новосибирский юрист выбросил сандалии, которые носил 16 лет
25/07/24 18:00
«Напоследок нас сжечь решили»: мигранты устроили пожар на месте снесенных кафе на Хилокской
25/07/24 17:49
Происшествия
В деле экс-главы УЭБиПК Владимира Вялкова выросла сумма взятки до 71 млн рублей
25/07/24 17:35
Право&Порядок
Автобус № 31 и две маршрутки начнут ездить по другим улицам Новосибирска
25/07/24 17:30
Общество
Суд оставил депутата Игоря Украинцева в СИЗО до 29 сентября
25/07/24 17:20
Власть
Ручной вибратор-навигатор для незрячих придумали в Новосибирске
25/07/24 17:15
Наука
Новосибирск занял 160 место во всемирном рейтинге по уровню жизни
25/07/24 17:00
Общество
Концерт рэпера Slim отменен в Новосибирске
25/07/24 16:30
Общество
Популярное
Воспитательницу, которая заразила девять детей туберкулезом, отдали под суд
21/06/24 16:43
Почти 200 человек госпитализированы с подозрением на ботулизм в России
18/06/24 14:24
Черная Фасоля ищет дом
10/06/24 12:13
Пушистая красавица с доверчивым взглядом ищет дом!
28/05/24 13:53
Ночью в музеях города посетители смогут увидеть НЕреальный Новосибирск
17/05/24 9:00
Культура
Магнитная буря ожидается в ночь на 6 мая в Новосибирской области
5/05/24 10:30
Общество
Новости компаний
Банк Уралсиб вошел в Топ-5 лучших кредитов наличными
26/07/24 10:31
«АгроПРО»: номинация о тех, кто стоит на страже продовольственной безопасности страны
26/07/24 10:00
Успеть за 7 дней: оргкомитет конкурса «Сибирь.ПРО» завершает приём заявок
25/07/24 15:16
Банк Уралсиб в Красноярске провел уроки финансовой грамотности в Центральной городской детской библиотеке им. Н. Островского
25/07/24 9:34
Первый выпускной в «Школе 21» в Новосибирске прошел в день трехлетия кампуса
24/07/24 12:20
«Россети Новосибирск» усиленно готовят электросети к зиме в рамках ремонтной программы
24/07/24 10:25

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Июль 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска