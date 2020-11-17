ГК «Горкунов» развивает «мясную программу» в Новосибирской области

— На территории Колыванского района в этом году почти полностью введен проект ГК «Горкунов» в сегменте растениеводства — селекционно-семеноводческий центр, — сообщил министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко на пресс-конференции в ТАСС.

— Сейчас планомерно приобретаются сельхозорганизации Карасукского и Краснозерского районов, где часть низкопродуктивного поголовья молочного направления переводится в мясное. Работа ведется в этом году и будет вестись в следующем, — подчеркнул министр.

Потом, по его словам, инициатор планирует перейти к созданию селекционно-генетического центра. Пока к этой работе ГК не приступила, сосредоточившись на других проектах и технологиях получения высокопродуктивных животных, которые реализуются на территории Карасукского и Краснозерского районов.

В перспективе, по его словам, инвестор планирует дальнейшее приобретение предприятий, преимущественно тех, которые находятся в конкурсном производстве, проходят процедуру банкротства. Лещенко подчеркнул, что в ближайшие годы мясомолочная продукция, произведенная на территории Новосибирской области, должна выйти в лидеры по стоимостному объему экспорта.

Напомним, в мае 2019 года замминистра сельского хозяйства Новосибирской области Владимир Пахомов на пресс-конференции сообщил, что ГК «Горкунов» за 7 лет намерена вложить в развитие мясного кластера Новосибирской области свыше 30 млрд рублей. Группа планировала создать в 6 районах региона около 30 ферм, а к 2027 году довести поголовье КРС до 160 тысяч голов. Также инвестор намеревался создать откормочные площади по разведению крупного рогатого скота мясного направления в ряде районов области. Проект раскритиковал спикер заксобрания Андрей Шимкив, и инвестор заявил о готовности уйти в другой регион. Позже стало известно, что он ведет переговоры с Алтайским краем.

По данным Минсельхоза, в мясном скотоводстве заняты 278 хозяйств области. В 2019 году в регионе были зарегистрированы 20,9 тысячи голов мясного скота, в 2020-м, по прогнозам, поголовье увеличится до 22,4 тысячи. В 2019 году произведены 38,6 тысячи тонн говядины, прогноз на 2020 год — 39 тысяч тонн. По словам Евгения Лещенко, местные производители закрывают потребность региона в говядине на 70%.

По данным госпрограммы развития отрасли животноводства Новосибирской области, к 2024 году поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и их помесей в сельхозпредприятиях, КФХ и ИП региона должно составить 60 тысяч голов, численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород — 30 тысяч голов.

Фото: pixabay.com, автор- NickyPe