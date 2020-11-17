«Экологические» деньги отправили в мусор

Прокуратуре Новосибирской области предстоит разобраться, каким образом и насколько законно 147 млн рублей, выделенные региону на мероприятия нацпрограммы «Экология», оказались у частной компании. С соответствующим обращением выступили депутаты заксобрания по итогам заседания комиссии по экологии.

— Мы с этим вопросом очень профессионально будем разбираться, — заявил председатель комиссии Владимир Лаптев, отвечая на вопрос корреспондента Infopro54.— Нельзя с нацпрограммы «Экология» куда-то деньги направлять. У нас и так средства выделяются мизерные. Какие вопросы нам (Комиссии. — Ред.) нужно решить? Вода, воздух, мусор, который наносит вред экологии. Нам без федерального финансирования с этими вопросами не справиться.

— Сейчас у нас вариант решения проблем только один — перераспределять то, что есть в бюджете, — поясняет глава министерства Виталий Голубенко. — В результате постоянно встает дилемма: за счет кого решить новую задачу?

О скромных финансовых возможностях региона, причем не только в решении вопросов экологии, но и других отраслях, говорят и в региональном Минфине.

Как выяснилось в ходе заседания комиссии, полученные средства ООО «Экология-Новосибирск», выступающее в качестве регоператора по вывозу твердых бытовых отходов на территории области, использовало для покрытия кассового разрыва.

— Дабы не останавливать работу регоператора и не получить коллапс по уборке ТКО, средства были направлены на уменьшение кассового разрыва, — говорит заместитель министра энергетики и ЖКХ области Владимир Нормайкин. — МинЖКХ контактирует с фондами, через которые мы получаем деньги (61 млн) на приобретение контейнеров раздельного сбора ТКО по всей области. Что касается «Чистой воды», то область дополнительно на следующий год получила 100 млн рублей. Это такие знаковые моменты, которые мы сегодня готовы озвучить.

По словам замминистра, решение о перераспределении средств с нацпрограммы «Экология» в пользу регоператора принято в Москве.

— Судя по отчетам ГК «ВИС» и регоператора, никакого коллапса в Новосибирской области нет, о чем директор регоператора говорила на последних пресс-конференциях, — сообщает Агеенко. — В этом году — тишина, никакого коллапса, но 147 млн взяли и отдали.

Как отметил, в частности, зампредседателя комитета заксобрания по строительству, ЖКХ и тарифам Вадим Агеенко, под вопросом не только законность такого перераспределения средств, но и то, действительно ли компания-регоператор в настоящее время испытывает столь бедственное положение. По мнению депутата, еще недавно руководство учредителя регоператора — ГК «ВИС» — демонстрировало совсем другие настроения.

При этом никуда не исчезли и вопросы качества работ по вывозу мусора в районах области.

— Ни разу комитет по ЖКХ не проходил, чтобы мы не выясняли отношения в части мусора, — говорит первый вице-спикер заксобрания Андрей Панферов. — Как ни приду на округ или на совещание, везде задают вопрос: «Когда будет порядок с мусором?». Мы с нацпроекта «Экология» средства отзываем, и в результате нет ни экологии, ни уборки мусора. А через 1,5-3 месяца опять какой-нибудь кассовый разрыв? Опять эти дыры закрывать? Надо определиться с приоритетами.

Помимо вывоза, нарекания у заксобрания вызывает и такая составляющая работы регоператора, как ликвидация стихийных свалок. По информации депутатов, сейчас на территории области насчитывается 823 свалки объемом 3,5 млн кубометров. У МинЖКХ данные скромнее: с 1 января 2019 по 17 ноября 2020 года регоператор выявил 102 несанкционированные свалки общим объемом 4,4 тысячи кубометров. Ликвидированы из них 72 участка общим объемом 3,1 тысячи кубометров. В отношении остальных свалок регоператор составил соответствующие акты и направил уведомления собственникам участков.

По информации правительства Новосибирской области, нацпроект «Экология» реализуется на территории региона с 2019 года. По линии Министерства природных ресурсов и экологии в рамках программы на территории области реализуются проекты «Чистая страна», «Чистый воздух», «Сохранение уникальных водных объектов», «Сохранение биологического разнообразия и развития экологического туризма», «Сохранение лесов». По линии МинЖКХ — проекты «Комплексная система обращения с ТКО» и «Чистая вода».

Фото: pixabay.com, автор- geralt