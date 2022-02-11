ГК «Инвитро» открыла в Новосибирске первую клинику

Медицинский центр «Инвитро», открывшийся 10 февраля, будет не только крупнейшим многофункциональным медцентром Новосибирска, но и концепт-новеллой для самой компании — для «Инвитро» это означает переход из функциональной плоскости лабораторно-аналитических работ в сферу комплексной медицины. Чему, к слову, репутационный и технологический капитал, наработанный в изначальном бизнес-амплуа, будет большим подспорьем.

— Открытие медицинского центра — это, можно сказать, событие из предъюбилейного контекста, — отметил во время запуска клиники Александр Хамидулин, генеральный директор «Инвитро-Сибирь». — В октябре этого года — 15 лет нашему присутствию в Сибири. По итогам 2021-го через наши лаборатории прошли тесты 3 миллионов сибиряков. В технологическом выражении это более 17 миллионов исследований. А по Новосибирску за 15 лет через наши лаборатории прошли 1,7 миллионов пациентов. Это практически эквивалентно населению города. Так или иначе с нашим брендом знаком каждый. Думаю, в формате медицинских центров мы тоже будем известны и успешны.

Впрочем, как отметил Александр Хамидулин, крепкая марочная капитализация в образе авторитетной лабораторной компании дает и специфические издержки — людей еще придется приучать к образу МЕДИЦИНСКОЙ компании.

По наблюдения Александра Хамидулина, пандемия стала ситуативным фактором увеличения дохода компании — выручка увеличилась в 1,5-2 раза. Причем действие этого фактора будет достаточно долгосрочным, ибо ковид — сюжет долгоиграющий.

— Очень много пациентов с проявлениями постковидного синдрома, — констатирует Александр Хамидулин. — И даже исчерпание статистики заражений не станет, увы, завершением сюжета. После ковида предсказуем рост аутоиммунных заболеваний, к этому надо быть готовыми. Становится все более актуальной неврология, ибо ковид дает как раз очень яркий веер последствий в этой сфере. Актуальна и реабилитация.

Специфическими выгодами ковид-эпопеи «Инвитро» планирует распорядиться без циничного монетаризма.

— Этот дополнительный доход мы планируем инвестировать в развитие, в открытие новых клиник, в бурный рост сети, — говорит глава «Инвитро-Сибирь». — Когда-то хотели остановится на 1,5 тысячах точек. Но в этом году уверенно преодолеем рубеж в 2 тысячи.

Причем будут это не только новые лаборатории, но и медицинские центры, мастер-моделью для которых станет новейший новосибирский.

— Формат клиники пилотный для «Инвитро», — поясняет Александр Хамидулин. — Но и по давним нашим адресам сейчас тоже есть врачебная составляющая: на улице Римского-Корсакова, на Бориса Богаткова. Там в медицинских офисах работают и врачи. Такой тандем мы планируем развить до третьего формата — до мини-МЦ — компактных медицинских центров. Процедурный кабинет, кабинет УЗИ, кабинет гинекологи и уролога, терапевтический кабинет (там по графику будут работать все терапевтические специалисты — и неврологи, и эндокринологи). Это унифицированная комплектация для таких мини-МЦ. А наличие единой электронной регистратуры и корпоративный центр обучения — факторы, которые дадут единообразно высокий уровень обслуживания. Это полностью закроет тему на дальних микрорайонах. Особенно для врачей, живущих по таким адресам: они несколько дней в неделю смогут работать практически возле дома. В мини-МЦ пациент сможет пройти консультативный прием, сделать УЗИ, а большие МЦ возьмут на себя миссии глубокой экспертизы и лечения. В Новосибирске сейчас 50 точек, в перспективе 2 лет создадим 3 мини-МЦ. Ориентировочные инвестиции — около 80 миллионов.

Новосибирск Александр Хамидулин обозначил как город-лидер федерального уровня по числу частных клиник, как рынок с жестким конкурентным контекстом. Который, собственно говоря, и побуждает к развитию.

Первые «эскизные» итоги освоения нового формата будут обозначены уже грядущей осенью.