Удаление нагара с головки цилиндров

Этот способ применяется для обработки мягких металлов типа алюминия, и значительно превосходит сухие чистки под давлением.

Что чистят аквабластингом?

Основная сфера применения этого метода — восстановление бывших в употреблении деталей и узлов автомобилей и мото — техники. Это метод реставрации, который позволяет придать запчасти внешний вид новой детали «только с конвейера». Очистить внутренние поверхности так же можно, но только если струя будет попадать на поверхность под прямым углом, внутренние стенки извилистых или угловых деталей очистить не удастся.

Какой именно абразив используется?

Аквабластинговая установка не очень требовательна к составу расходных материалов, и в зависимости от материала очищаемой детали и типа снимаемого покрытия, применяются порошки разной мягкости , включая стеклянную дробь нулевых фракций.

Заправлять камеру аквабласта нужно редко: оборудование работает по замкнутому циклу. Абразив постоянно промывается и очищается, его естественная потеря составляет в среднем 300 грамм в час. Вода заливается в камеру единоразово, в количестве 100 литров. Полную замену расходников рекомендовано проводить ежемесячно.

Последствия использования аквабласта.

После такой очистки не стоит боятся что деталь быстро заржавеет: в воде применяются добавочные компоненты, которые препятствуют образованию коррозии. После гидроабразивной очистки металл может храниться в сухом помещении до года.

Если окрашивание планируется проводить сразу после очистки, то с подготовленной поверхности необходимо смыть фрагменты абразивных веществ водой с присадкой пассиватора, продуть и просушить. После этого можно сразу наносить лакокрасочные материалы, не обезжиривая и не обеспыливая поверхность.

Аквабласт и экология.

Экология от такого метода очистки не страдает: один раз в месяц содержимое шламосборной камеры откачивается и утилизируется по четвертому классу бытовых отходов, наряду с мебелью, оргтехникой и строительным мусором.

В работе камера аквабласта так же не опасна, оператору не требуется специальных средств защиты. Она не шумна и абсолютно герметична, что исключает причинение ущерба окружающей среде.

Стоимость и окупаемость.

В базовой комплектации с полным набором опций камера гидроабразивной чистки стоит до полутора миллионов рублей, что вполовину дешевле импортных аналогов.

Окупаемость высокая: благодаря эффективной постоянной очистке, в час требуется добавлять не более трехсот грамм порошка, что в рублях составляет расходы 75 рублей. Камера потребляет в час 3,5 кВт или, округлив, 20 рублей в час и сжатый воздух в количестве 10 кВт или 55 рублей в час соответственно. При этом средняя цена за час использования установки составляет 4000 рублей, а ее широкий спектр применения (очищать можно не только ровные металлические поверхности, но и пластик, и тонкостенные корпусы после фрезеровки или сверления) даст регулярный поток клиентов.

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