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Застройщикам Новосибирска ограничат отклонения в проектах новостроек

  • 11/02/2022, 18:00
Автор:
Новости Новосибирска
В мэрии считают, что девелоперы уже приспособились к новым требованиям строительства и послабления нужно убирать.

— По итогам 5 лет после принятия новых нормативов осуществления строительства в Новосибирске можно сделать вывод, что строительный сектор адаптировался к требованиям, которые мы устанавливали к конкретному земельному участку: не переносили элементы парковок, зеленых насаждений в соседние территории. Единственное, что мы продолжали применять — институт отклонений, чтобы строительный сектор более мягко зашел в жесткие нормативы, — сообщил на подведении итогов работы департамента строительства мэрии Новосибирска в 2021 году начальник ведомства Алексей Кондратьев.

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Он сообщил, что на сегодняшний день застройщики города в новых нормативах построили уже 3,6 млн кв. м жилья.

— Считаем, что в 2022 году нет необходимости применять институт отклонений. Конечно, будут какие-то технические вопросы, связанные со строительством домов на нескольких участках, где нужны какие-то отступы нулевые. Или федеральный закон, который сегодня позволяет отклонение до 10%. Это тоже объяснимо, и будет рассматриваться на комиссиях по правилам землепользования и застройки. Но использовать в таком объеме, как мы его применяли раньше, институт отклонений мы больше не будем, — подчеркнул Кондратьев.

Он заявил, что предупреждал застройщиков об этом в конце прошлого года, и публично повторяет сейчас в присутствии большинства представителей строительного сообщества Новосибирска.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поинтересовался, сколько из 1300 домов, которые были сданы в городе в 2021 году, обращались за отклонениями.

— Каждый раз это индивидуальные решения, но у участников рынка невольно возникают вопросы: почему кому-то можно получить разрешение на отклонение, а кому-то нельзя, — продолжил мэр. — К примеру, на самых высоких домах, которые вы обозначили как рекорды 2021 года, сколько было сдано с отклонениями?

Начальник управления архитектурно-строительной инспекции мэрии Новосибирска Евгений Улитко пояснил, что за 3 года мэрия провела 84 отклонения по обращениям застройщиков. Из них около 50 объектов еще не введены в эксплуатацию. Застройщики планируют их к сдаче в 2022-2023 годах.

— Что касается трех самых высотных домов, введенных в эксплуатацию 2021 году, то дома на улице Некрасова, 39 и улице Выборная 101/7 сданы без отклонений. По дому на Ядринцевской отклонения были. По полному списку домов можем подготовить анализ, — добавил Улитко.

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Напомним, отклонения застройщиков от первоначальных параметров в ходе строительства, как правило, вызывают много возмущения жителей окрестных домов, а также общественников. Судя по повесткам комиссии по правилам землепользования и застройки, чаще всего в таких случаях речь шла об увеличении плотности застройки, сокращении количества парковок.

В 2022 году, по словам Алексея Кондратьева, задачей комиссии по правилам землепользования и застройки мэрии Новосибирска будет «шлифовка» документов по подходам к строительству, которые были приняты в городе 5-6 лет назад. В частности, планируется установить параметры строительства в центральной части города.

Напомним, в 2022 году власти Новосибирска планируют запустить программу по комплексному развитию территорий, в том числе реновации частного сектора.

Фото редакции

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Рубрики : Общество Власть Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : строительство общество новостройки недвижимость бизнес


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