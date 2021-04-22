ГК «Расцветай» и Сбер построят в Новосибирске 300 тысяч квадратных метров жилья

Далее на этом участке будут профинансированы жилые проекты общей площадью 300 тысяч квадратных метров. Общая сумма проектного финансирования – 12 млрд рублей. Строительство жилых комплексов начнется в 3 квартале 2021 года.

Сергей Кузнецов, заместитель председателя Сибирского банка ПАО Сбербанк:

«Строительный рынок продолжает работу в стабильном режиме, темпы застройки это только подтверждают. Жители Новосибирска, в свою очередь, видят и активно используют возможности для решения квартирного вопроса и все активнее выбирают именно строящееся жилье. Именно так, в ответ на растущий спрос, и рождаются совместные проекты с ведущими застройщиками города. Сотрудничество с ГК «Расцветай» позволит в скором времени тысячам семей улучшить жилищные условия».

ГК «Расцветай»: