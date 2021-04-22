О лучших в своем деле – в номинации сенатора РФ Александра Карелина «Герой нашего времени»

В межрегиональном конкурсе журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» в номинации члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Александра Карелина «Герой нашего времени» представлены материалы о людях, жизнь и доблестный труд которых является образцом высокой нравственности, примером стойкости и мужества, подлинной доброты, бескорыстной и преданной любви к Родине.

На церемонии награждения победителей прошлого года Александр Карелин отметил, что Конкурс «Сибирь.ПРО» за пятнадцатилетнюю историю успел объединить самых ярких и талантливых представителей средств массовой информации.

«Этот уникальный проект связал дружбой, профессиональным сотрудничеством, практическим взаимодействием журналистов, операторов, редакторов, фоторепортеров, работающих в самых отдаленных уголках Сибирского федерального округа, укрепил наше творческое пространство. Рассказывая про Сибирь, каждый автор знакомит читателя со злободневными проблемами и значимыми достижениями, а главное, предоставляет возможность увидеть за всем этим людей – сильных, целеустремлённых, трудолюбивых, любящих наш благословенный край, – считает Александр Карелин. – Творческий замысел, многообразие жанров, выбор героев и материалов, использование всей полноты великого русского языка подтверждает, что прав был выдающийся русский ученый Михаил Ломоносов, сказавший: «Российское могущество прирастать будет Сибирью».

Номинация «Герой нашего времени» из года в год собирает рекордное количество конкурсных работ о сибиряках-профессионалах медицинской, образовательной, научной, производственной, спортивной, общественной сфер деятельности, которые являются хозяевами собственной судьбы и умеют быть успешными в своем деле.

В XVI конкурсе «Сибирь.ПРО» участвуют работы, материалы спецпроектов и рубрик, которые были опубликованы в печатном, интернет-СМИ или вышли в электронном СМИ в период с 1 августа 2020 года по 31 июля 2021 года. Ознакомиться подробнее с условиями и списком номинаций, а также подать заявку можно на сайте проекта.