По рейтингу, составленному аналитиком рынка недвижимости Сергеем Николаевым, ГК «Расцветай» стала лидером продаж в 2020 году. Это, прежде всего, признание покупателей, которые проголосовали за компанию своими деньгами, приобретая жилье у застройщика. По данным Управления Росреестра по Новосибирской области, зарегистрированы более 1700 договоров долевого участия в объектах ГК «Расцветай». На долю компании пришлись около 7% от общего объема реализованных в столице Сибири новостроек.

Высокую профессиональную активность и амбициозную политику застройщика отметили и СМИ Новосибирска. По версии «Континента Сибирь Online», в уходящем году ГК «Расцветай» стала компанией года в сфере строительства.

Важный фактор успешности застройщика — земельный актив компании. В декабре 2020 года, по данным Единого реестра застройщиков, ГК «Расцветай» стала лидером по объемам текущего строительства. Компания возводит в регионе 183 094 кв. м жилья. ГК «Расцветай» возглавила рейтинг в этой номинации уже третий раз. Девелопер получил 5 баллов из 5 по рейтингу надежности ЕРЗ — за соблюдение декларируемых сроков ввода жилья. В уходящем году список досрочно сданных проектов застройщика пополнился «Домом на Федосеева».

Сейчас в портфеле ГК «Расцветай» около 250 тысяч кв. м строящегося жилья и объектов, на которые только получено разрешение на строительство.

Во втором полугодии 2020-го застройщик вывел в продажу новые проект: дом №4 ЖК «Расцветай на Гоголя», дом №2 ЖК «Расцветай на Маркса», «Расцветай на Обской», «Расцветай на Шамшиных», «Расцветай на Ядринцевской» и ЖК «Расцветай на Красном».

Уходящий год стал важным для ГК «Расцветай» и в плане стратегического развития. Застройщик представил на рынке дочерний бренд в классе «доступное жилье» — девелоперскую компанию «Акация», в портфолио которой сегодня более 60 тысяч кв. м строящегося жилья.

Расширение географии проектов и выход на столичный рынок — одна из приоритетных задач застройщика. По данным ЕРЗ, ГК «Расцветай» вошла в пятерку региональных компаний, приступивших в уходящем году к освоению строительных площадок в столице. Сейчас застройщик возводит в Москве новый проект «Расцветай в Люблино».

— Результат работы 2020-э года — серьезный шаг в дальнейшем стратегическом развитии компании. В 2021-м мы планируем расширить портфель и географию проектов, а также заявить о себе как о надежном и добросовестном застройщике на федеральном высоконкурентном рынке жилой недвижимости, — подчеркнули в пресс-службе ГК «Расцветай».

Застройщик: ООО «Расцветай на Гоголя»; ООО «Расцветай на Маркса»; СЗ «Расцветай на Обской»; СЗ «Расцветай на Ядринцевской»; СЗ «Дом на Шамшиных»; СЗ «Расцветай на Красном»; СЗ «Гортензия». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.

Фото предоставлено пресс-службой компании