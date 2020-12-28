МФО Сибири выдали кредитов на сумму свыше 69 млрд рублей

За 9 месяцев 2020 года микрофинансовые организации, зарегистрированные на территории Сибирского федерального округа, выдали своим клиентам свыше 69 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России.

— Объем микрокредитования вырос почти на четверть по сравнению с январем-сентябрем 2019 года. При этом в Сибири до 5% увеличилась доля займов, которые оформили субъекты МСП. Малый и средний бизнес в округе в этом году в МФО занял около 3,6 млрд рублей на поддержание своей деятельности. Доля таких займов в 2019 была ниже, а их объем составил 2,1 млрд рублей, — рассказали в пресс-службе.

Особенно активно кредитовали бизнес МФО в Новосибирской, Иркутской областях и Алтайском крае. На эти регионы пришлось больше половины средств, выданных субъектам МСП в Сибири. Увеличение объемов кредитования бизнеса связано с работой в округе фондов предпринимательского микрофинансирования наряду с коммерческими МФО. Фонды активно предлагали предпринимателям льготные продукты для поддержания работы и занятости в период ограничений из-за короновируса.

— Пока доля займов для бизнеса в общем объеме микрокредитования в Сибири невелика. Это связано с тем, что в Новосибирской области активно развито потребительское микрофинансирование через Интернет. Новосибирские МФО занимают лидирующие позиции в этом сегменте в целом по стране. На них приходится свыше 40% выданных россиянам онлайн-займов. Тем не менее, в структуре микрокредитования доля займов для бизнеса в Сибири растет. Такие займы могут выручить небольшие компании, у которых возникли сложности или еще нет кредитной истории для банка. Получить микрозаймы проще, но процент по ним обычно выше, чем в банке. При этом в некоторых фондах предпринимательского финансирования по региональным программам поддержки можно получить финансирование под процент, сопоставимый с банковским, и даже ниже, — отметил Сергей Жаботинский, заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России. Он добавил, что максимальная сумма микрозайма для бизнеса ограничена 5 млн рублей.

Он подчеркнул, что на начало октября 2020 года в Сибирском федеральном округе зарегистрированы 282 микрофинансовые организации.

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