Глава администрации оштрафован за нарушение законодательства в сфере закупок

Искитимская межрайонная прокуратура Новосибирской области проверила в администрации рабочего поселка Линево Искитимского района исполнение законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Установлено, что администрация р.п. Линево в апреле 2019 года заключила с ООО «СпецМаш» муниципальный контракт на выполнение работ по погрузке и вывозу снега с территории муниципального образования. Цена контракта составила 300 тыс. рублей.

— Вопреки законодательству в сфере закупок основанием для заключения контракта с единственным поставщиком послужили якобы исключительные обстоятельства (авария, иные чрезвычайные ситуации природного (техногенного) характера, непреодолимая сила). При этом на территории рабочего поселка режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации не вводился, — уточнили в ведомстве.

Своими действиями администрация нарушила принципы обеспечения конкуренции и эффективности осуществления закупок. Кроме того, прокуратура выявила, что контрольный орган в сфере закупок о заключении этого муниципального контракта не уведомлялся.

В этой связи прокуратура внесла главе р.п. Линево представление об устранении нарушений законодательства в сфере закупок, которое рассмотрено и удовлетворено.

Прокурор в отношении главы муниципалитета возбудил административные дела по ч. 2 ст. 7.29 КоАП РФ (несоблюдение требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд при принятии решения о способе и об условиях определения поставщика) и по ч. 1 ст. 19.7.2 КоАП РФ (непредставление информации и документов в орган, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд).

По результатам их рассмотрения чиновник оштрафован.

Фото: Юлия Данилова