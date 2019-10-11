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Клубная жизнь: точка сборки

Новосибирский «VIP-сlub» нашел для своих встреч еще одну локацию — атмосферную и многозадачную.
  • 11/10/2019, 20:15
Автор: Игорь Смольников
Вип клуб Танцуки
У «Танцуки» очень многослойная, очень «оттеночная» идея, потому и мероприятия, которые мы тут устраиваем, тоже «узорчатые», сложносочиненные.

В событийный ареал  новосибирского объединения «VIP-сlub», одного из самых статусных бизнес-сообществ Новосибирска, вошло место со столь же яркой и самобытной идеей — ресторан-клуб-караоке «Танцуки». Как подчеркнул актив «VIP-club’a», сотрудничество с этой арт-гастрономической площадкой —история в формате «tobecontinued».

Елена Потапова— У «Танцуки» идеальный концепт именно для того, чтобы быть местом встреч, местом для сообщества — яркое, истинно клубное пространство, и при этом хорошо проработана гастрономическая составляющая: и меню, и винная карта, — отметила директор консалтинговой группы «VIP-сlub» Елена Потапова. — То есть диапазон общения в такой среде может быть максимально разнообразным — от полуофициальной встречи профессионалов до непринужденной тусовки, где человек открывает новые творческие грани своего «я».

Словом, очень самобытное место с тонкой прорисовкой атмосферы — с одной стороны, ощущение такой ненарочитой избранности, с другой — никакого снобизма, никакого «бункерного эффекта». Удачное место для встреч, где можно совместить торжественность и душевность, эксклюзив и импровизацию.

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Вечеринка в «Танцуки» — второе после недавнего юбилейного торжества масштабное событие в ивент-листе «VIP-Club’a». Можно сказать, ее яркое, но не буквальное продолжение. Событие с собственной креативной композицией.

— У «Танцуки» очень многослойная, очень «оттеночная» идея, потому и мероприятия, которые мы тут устраиваем, тоже «узорчатые», сложносочиненные, — подчеркнул Алексей Потапов, президент общественного объединения«VIP-сlub». — Например, в этот раз мы совместили в одном действе несколько событий — пополнение клуба новыми VIP-персонами, энологическую вечеринку и караоке-пати.  В принципе, каждое из этих событий самоценно, но вместе они дают интересное трио. Клубная составляющая в этот раз очень яркая — в наше сообщество вступает буквально культовый человек, один из ведущих экспертов по внешнеэкономической деятельности — Татьяна (Ден Сун) Хван. Татьяна — звезда сразу нескольких сфер: прикладной математики, лингвистики, внешнеэкономической аналитики. Обычный переводчик может обеспечить сторонам только формально-лингвистическую составляющую встречи. Если же речь зайдет о каких-то специалитетах, сфокусированных темах, то простого навыка лавировать между двумя языками будет, пожалуй, уже недостаточно. А когда беседа со сложной матчастью сводит людей из очень несхожих языковых систем и очень несхожих деловых культур, то переводчик с узко-филологическими навыками просто пасует. В таких беседах нужен посредник энциклопедической компетенции.  Ден Сун Хван — переводчик как раз такого уровня. Экспертного уровня. Она виртуозно знает и нюансы деловых переговоров, и дипломатический протокол. Но она еще ко всему прочему знает нечто более тонкое — этно-культурные аспекты деловой жизни Южной Кореи. Корейская деловая культура очень самобытна — она не похожа ни на китайскую, ни на японскую. У нее свое «коллективное подсознательное», свои культурные коды. Опознавать и считывать их — предмет научной специализации для целых команд культурологов и этнопсихологов. А Татьяна знает все это концентрированно. Причем в практическом преломлении. И те связи, которые нынче связывают наш город и Южную Корею, — это, в значительной мере, плоды и ее таланта. Можно сказать, Новосибирску с таким многогранным специалистом феноменально повезло. Такие люди даже для мировых столиц — сокровище. И прием ее в наше сообщество — знаковое событие.

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Алексей Потапов подчеркнул, что концепт встреч клуба — максимально насытить контентом. Насытить во всех смыслах — и в информационно-эрудитском, и в буквальном:

— Сегодня мы расшили свой кругозор сразу в нескольких плоскостях: знакомство с брендом Hartmann — ярким специалитетом ресто-клуба «Танцуки», экскурс в крымское виноделие, а также познавательная лекция Николая Мищенко — одного из самых авторитетных сомелье и энологов региона, члена международных и российских ассоциаций сомелье, амбассадора компании «Премьер».  Впервые состоялся караоке-батл — позитивное, импровизационное резюме вечера. Его, так сказать, сочная вишенка. Причем, что интересно, феномен караоке у нас в России «выстрелил» даже ярче, чем на самой исторической родине этого аудиоконцепта, в Японии. Там это просто «fun», одна из разновидностей развлечений. А у нас, у россиян — нечто большее. Это порыв коллективного творчества, одухотворенный акт тимбилдинга, этакая магия дружбы. К идее караоке отлично подходит слово «спелись» — слово, которому нет буквальных аналогов в других языках. Даже, представьте себе, на родине караоке.

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Кроме того, эта вечеринка еще и дебют клубной сигнификации. Речь о членском значке «VIP-club».

— Есть такая британская идиома —  «клубный галстук», — поясняет Алексей Потапов. — Она многим  известна, симпатична, но предметное воплощение имеет отнюдь не всегда. Причем это не обязательно галстук в буквальном смысле. Клубным аксессуаром может быть многое — от элементов верхней одежды, до ювелирных изделий. Мы выбрали формат значка. Поразмыслив, решили в юбилейный год вернуть этот аксессуар. И с дизайном, надеюсь, не промахнулись — он сочетает заметность и сдержанность, хорошо смотрится на любой одежде. Он даже для коллекционеров-фалеристов потенциально интересен — немассовая, авторская вещь. На сегодняшней вечеринке свои значки получили все присутствовавшие члены клуба, остальным их вручим на следующих встречах.

Фото предоставлены организаторами мероприятия.

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