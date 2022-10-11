Глава Баганского района Новосибирской области уходит добровольцем в зону спецоперации

— Я обдумал и решил давно. С самого начала думал добровольцем пойти, но когда началась частичная мобилизация, понял, что уже думать не о чем — надо идти. Переговорил с губернатором, получил добро, за две недели подтянул дела на работе, дома и сегодня приехал, — сказал в интервью «Вести Новосибирск» Александр Тарасов.

Он заявил, что в качестве добровольца отправится в зону проведения специальное военной операции. В разговоре он отметил, что будет служить заместителем командира батальона. Дата отправки и место службы чиновника еще не известны.

Исполняющей обязанности главы Баганского района станет первый заместитель по экономическим вопросам Лариса Пермякова.

Александр Тарасов родился в 1980 года в городе Баган Новосибирской области. Окончил Новосибирский военный институт внутренних дел МВД России по направлению «юриспруденция» и Сибирскую академию государственной службы по направлению «финансы и кредит». С 2021 года Александр Тарасов возглавляет Баганский район.

Ранее о планах добровольцами пойти в зону спецоперации сообщали первый вице-спикер регионального парламента Андрей Панферов и вице-спикер горсовета Новосибирска Евгений Яковенко.