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Банк Уралсиб вошел в Топ-5 рейтинга лучших краткосрочных вкладов

  • 11/10/2022, 10:29
Банк Уралсиб вошел в Топ-5 рейтинга лучших краткосрочных вкладов в рублях в октябре 2022 года, подготовленного порталом «Выберу.ру».

В числе лучших 5 депозитных продуктов октября – срочный вклад «Доход Private» со ставкой до 8,2% годовых.новости сегодня

В рейтинге рассматривались предложения российских банков из Топ-50 по активам на 01.02.2022 г. При его составлении учитывался не только уровень процентной ставки по договору вклада, но и такие факторы, как срок и минимальная сумма вклада, условия начисления процентов, включая капитализацию, реальный денежный доход, который вкладчик получит по окончании срока действия, дополнительные возможности для вкладчиков (частичное пополнение или снятие, онлайн-оформление и т.д.), а также условия досрочного расторжения договора вклада.

Более подробно узнать об условиях вклада «Доход Private», а также о других депозитных продуктах можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-25-00 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : вклады банки Банк Уралсиб


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