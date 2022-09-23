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Сколько новосибирских депутатов подходят под частичную мобилизацию?

  • 23/09/2022, 18:22
Автор:
Частичная мобилизация депутаты
Покажут ли они пример уважения законов и Конституции? Первый вице-спикер Законодательного собрания уже принял решение.

Горсовет: больше половины

В ближайшем будущем большинству депутатов горсовета Новосибирска, возможно, предстоит проявить гражданскую сознательность как подпадающим под частичную мобилизацию, объявленную президентом РФ. Таковых 27 человек из 50 депутатов. Об этом корреспонденту Infopro54 сообщил председатель горсовета Дмитрий Асанцев.

Это по информации от самих депутатов и с учетом анализа законов РФ, поясняет Асанцев. Не полномочия представительных органов власти — определять, кто попадает под указ о частичной мобилизации. Это делают военкоматы и военкомы. Если примут решение и мобилизуют, значит, пойдем выполнять воинский долг (это про тех, кто пока не попал под мобилизацию). Предполагаю, что у большинства мужчин по этому поводу вопросов не будет. Исключение в настоящий момент это депутат Сергей Бойко.

Как будет организована работа горсовета в случае призыва потенциальных 27 бойцов и сохранит ли горсовет в этом случае свою легитимность, Дмитрий Асанцев ответить затрудняется.

Что касается упомянутого Сергея Бойко (независимый, коалиция «Новосибирск 2020»), то, как уже сообщалось, он с осени прошлого года находится за границей. При этом в своих интернет-стримах жестко критикует политику российской власти, в том числе в отношении спецоперации на территории Донбасса и Украины. Свое отсутствие на сессиях депутат объясняет длительной командировкой.

Евгений Шумкин, управляющий партнер юридической фирмы «Шумкин и партнеры»

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По мнению управляющего партнера юридической фирмы «Шумкин и партнеры» Евгения Шумкина, в случае, если Сергей Бойко проживает за границей де-юре непостоянно, то это как раз не делает его исключением из 27 коллег, которым предстоит путь до военкомата.

Закон о воинской обязанности РФ указывает, что все абсолютно мужчины России стоят на воинском учете и должны будут пойти, если Родина позовет, говорит Шумкин. Но для Бойко не представляется возможным получить повестку, в электронном виде она не предусмотрена. Если он зарегистрирован здесь (в России. Ред.), то он здесь и проживает. То, что Бойко, либо любой другой гражданин находится за границей, не означает, что он там проживает. Он может находиться в служебной, учебной командировке и т.д. Иначе у него должен быть вид на жительство, паспорт иностранного государства. Поэтому иммунитета у него нет.

Юрист также считает, что в ближайшее время количество критериев, по которым можно уклониться от мобилизации, будет сокращаться.

Стоит также отметить соратника Сергея Бойко по коалиции депутата Антона Картавина, на которого судом наложен крупный штраф за участие в несанкционированной протестной акции. Как поясняет Евгений Шумкин, это тоже не основание для освобождения от воинской повинности.

Это один из лайтовых видов юридической ответственности по аналогии с нарушением ПДД: человек попадает под административку, — говорит Евгений Шумкин. Это не является индульгенцией, иммунитетом от мобилизации. Даже 25 неоплаченных штрафов ГИБДД на это не повлияют.

Заксобрание: женщин и пожилых не так много

Депутаты, готовые показать пример героизма, есть и в Заксобрании. Об этом в комментарии редакции сообщил первый заместитель председателя областного парламента Андрей Панферов. По его словам, под мобилизацию подпадают все депутаты в возрасте до 65 лет, являющиеся офицерами запаса, и до 50 лет, являющиеся рядовыми, ефрейторами. Отсрочка может быть предоставлена в случае попечения над тяжелобольным, наличия собственного тяжелого заболевания, а также четырех и более детей.

Все остальные получат повестку и пойдут в сторону военкомата со своими вещами и готовностью защищать интересы нашей страны, говорит вице-спикер. За исключением женщин, если женщина-депутат не является военнообязанной, все остальные подходят под эту категорию. Все соберутся и пойдут, потому что они должны, прежде всего, своим примером показать исполнение требований законов и Конституции РФ. У нас не так много депутатов в возрасте, не так много женщин.

Во время подготовки материала стало известно, что Андрей Панферов по личной инициативе подал рапорт об участии в спецоперации.

вице-премьер Дмитрий Чернышенко о частичной мобилизации

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Сколько всего депутатов регионального парламента в ближайшее время встанут в строй, Панферов не уточнил. В то же время, как следует из информации на сайте Заксобрания, количество депутатов-мужчин до 50 лет 24 человека из 75. Депутатов старше 50 лет 14. Самая многочисленная возрастная категория старше 60 лет (28 человек). Женщин 8.

Что касается депутатов Госдумы, то, как сообщает «Российская газета» со ссылкой на телеграмм-канал спикера Вячеслава Володина, частичная мобилизация коснется отслуживших депутатов, с боевым опытом, имеющих востребованную военно-учетную специальность.

Напомним, что о частичной мобилизации президент России Владимир Путин объявил 21 сентября.

 

Ранее редакция сообщала о начале проведения в Новосибирске референдума для жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

 

Фото пресс-службы Законодательного собрания Новосибирской области

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Рубрики : Общество Власть Политика

Регионы: Новосибирск

Теги : Частичная мобилизация спецоперация депутаты


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