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В Новосибирске малые и средние предприятия будут арендовать госимущество за 1 рубль

  • 03/11/2022, 17:09
льготы по аренде для мобилизованных предпринимателей
Если их собственников призвали на службу по мобилизации и имущество не используется.

Мобилизованные малые и средние предприниматели, которые для ведения бизнеса арендовали муниципальную и региональную собственность в Новосибирской области, во время службы будут платить за аренду 1 рубль. Об этом сообщил на пресс-конференции министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров.

— Департаментом имущества и земельных отношений Новосибирской области подготовлен проект постановления правительства об установлении льготной арендной платы для арендаторов госимущества Новосибирской области, которые призваны по частичной мобилизации или заключили контракт на участие в спецоперации, — сказал Гончаров.

Чиновник уточняет, что льготные условия будут актуальны только в том случае, если имущество не используется, когда предприниматель проходит военную службу. Гончаров также добавил, что мобилизованные предприниматели, при желании, могут расторгнуть договоры аренды муниципального имущества без штрафных санкций.

поддержка мобилизованных предпринимателей

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Ранее сообщалось, что малые и средние предприятия (МСП) могут получить и федеральные меры поддержки. В частности,  для мобилизованных предпринимателей все сроки по уплате налогов, страховых взносов и представлению отчетности переносятся автоматически. Помимо прочего, для них введен мораторий на контрольные мероприятия.

Андрей Гончаров уточнил, что всего на территории Новосибирской области зарегистрированы более 65 тыс. юридических лиц и 75 тыс. индивидуальных предпринимателей. Также 115 тыс. человек зарегистрированы как самозанятые. Оборот малых и средних предприятий за первое полугодие 2022 года составил 50% от общего по в области.

О завершении первого этапа частичной мобилизации губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил 3 октября, однако позднее он заявил, что в регионе продолжается донабор граждан под конкретные военно-учетные специальности и этот процесс продлится до конца октября. 27 сентября военный комиссар Новосибирской области Евгений Кудрявцев заявил, что в рамках частичной мобилизации в регионе призвано более 2 тыс. человек.

 

Ранее редакция сообщала о том, что Госдума приняла поправки в ТК с новым основанием для увольнения работников. 

Фото с сайта правительства Новосибирской области

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Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : Частичная мобилизация спецоперация Льготы по аренде для мобилизованных предпринимателей


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