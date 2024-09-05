Андрей Колмаков возглавил Промышленно-логистический парк в Новосибирске

Директором АО «Управляющая компания «Промышленно-логистический парк» Новосибирской области с 4 сентября назначен Андрей Колмаков. Соответствующая запись появилась в ЕГРЮЛ.

Ранее Колмаков в статусе исполняющего обязанности возглавлял МУП «Спецавтохозяйство», а до этого был главой Новосибирского филиала СГК. До назначения в СГК Колмаков в 2018 году работал в муниципалитете в должности главы департамента ЖКХ и энергетики. С 2014 по 2016 годы руководил МУП «Энергия».

Ранее директором УК «ПЛП» был Александр Гоманов. Он был назначен в 2018 году и сменил на этом посту Ирину Бокову. На сайте УК «ПЛП» директором еще значится Гоманов.

Промышленно-логистический парк Новосибирской области образован согласно распоряжению губернатора от 2007 года. 19 ноября 2015 года АО «УК «ПЛП» получил сертификат индустриального парка на соответствие национальному стандарту индустриальных парков. Уставный капитал УК ПЛП составляет 7,38 млрд рублей, выручка в 2013 году – 316 млн рублей (+21%), чистый убыток – 145 млн рублей (56%). На сегодняшний день на территории ПЛП реализуют инвестиционные проекты российские и зарубежные компании, говорится на сайте парка. Площадь парка составляет 1059 га, с учетом территории перспективного развития – 2000 га. Объем вложенных инвестиций – более 60 млрд рублей.

Напомним, в июне в Новосибирске был задержан глава Корпорации развития региона Александр Зырянов. УК «ПЛП» находится в поле контроля корпорации. Как сообщали источники Infopro54 в правоохранительных органах, у следствия также возникли вопросы к Александру Гоманову.