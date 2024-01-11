Глава города рассказал о сроках запуска тепла после аварии на ТЭЦ в Новосибирске

Из-за аварии на всем левобережье Новосибирска было отключено теплоснабжение. Сейчас устраняются последствия ЧП, происходит процесс перезапуска и подачи тепла в жилые дома. Об этом рассказал исполняющий обязанности мэра Новосибирска Олег Клемешов.

— На данный момент перезапущено около 400 домов, работа продолжается. Начали с Западного жилмассива, следующий Юго-Западный, затем запуск Кировской районной котельной, это Затулинка и Северо-Чемской, вот в такой последовательности идет подключение, — пояснил градоначальник.

Ликвидировать последствия аварии планируется сегодня к 21 часу. Как отметили в мэрии, Управляющие компании готовы к перезапуску домов. В Кировском районе работы будут вести более 100 бригад управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, ТСН. В Ленинском районе сосредоточено более 160 бригад, в том числе из других районов города.

— По выдаче средств обогрева к нам обращались главные врачи больниц, учреждений с круглосуточным пребыванием людей. Мы обеспечивали их обогревателями. Сейчас 11-я, 34-я и областная больницы с теплом от централизованного теплоснабжения, — добавил Олег Клемешов.

Ранее редакция сообщала о введении режима повышенной готовности после аварии на ТЭЦ в Новосибирске.