Глава города рассказал о сроках запуска тепла после аварии на ТЭЦ в Новосибирске

Из-за аварии на всем левобережье Новосибирска было отключено теплоснабжение. Сейчас устраняются последствия ЧП, происходит процесс перезапуска и подачи тепла в жилые дома. Об этом рассказал исполняющий обязанности мэра Новосибирска Олег Клемешов.
— На данный момент перезапущено около 400 домов, работа продолжается. Начали с Западного жилмассива, следующий Юго-Западный, затем запуск Кировской районной котельной, это Затулинка и Северо-Чемской, вот в такой последовательности идет подключение, — пояснил градоначальник.
Ликвидировать последствия аварии планируется сегодня к 21 часу. Как отметили в мэрии, Управляющие компании готовы к перезапуску домов. В Кировском районе работы будут вести более 100 бригад управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, ТСН. В Ленинском районе сосредоточено более 160 бригад, в том числе из других районов города.
— По выдаче средств обогрева к нам обращались главные врачи больниц, учреждений с круглосуточным пребыванием людей. Мы обеспечивали их обогревателями. Сейчас 11-я, 34-я и областная больницы с теплом от централизованного теплоснабжения, — добавил Олег Клемешов.
Ранее редакция сообщала о введении режима повышенной готовности после аварии на ТЭЦ в Новосибирске.
скриншот видео из Телеграм-канала «Инцидент»
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