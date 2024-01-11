Торговые сети предупредили о скором повышении цен на ряд продуктов

В первую очередь подорожают чай и кофе, пишет «Фонтанка.ру».

Не обойдет стороной повышение цен на молоко и молочные продукты. Так, в компании «Экомилк» отметили, что стоимость молока может взлететь на 7%, а на молочные продукты — от 5 до 10%. Среди причин называют удорожание упаковки, ингредиентов, запчастей, логистики, повышение затрат на производство, обслуживание производственного оборудования, проценты по кредитам, курсы валют и само сырье.

Между тем, станут дороже и кондитерские изделия. Например, компания «Любимый край» сообщила, что ее продукция вырастет в цене на 6,5%, а какие-то позиции подорожают на 14,5%. К такому положению дел привели подорожание сырья, особенно какао, роста расходов на логистику и рабочую силу.

Компания «РК ЕвроПрестиж», производитель сладостей, каш и снеков тоже предупредила, что цены на ее продукцию будут только расти. Значительно подорожают отруби и хлебцы (до 20%), каши (15%), хлебобулочные изделия и восточные сладости (10%). Среди причин снова звучат подорожавшая логистика, сырье, упаковочные материалы.

ООО «Эйч энд Эн Трейд» заявило, что увеличит цену на бисквитное пирожное «Молочный ломтик» на 5%, ЗАО «Ферреро Руссия» с 1 февраля поднимет цены на свои продукты на 10%, производитель кондитерских изделий «Акконд» (вафли «Хуторок», печенье «Трио», конфеты «Адель» и другие) анонсирует удорожание товаров от 1,69% до 21,51%.

Вода тоже не сможет сохранить прежней стоимости. Так, ГК «Воды Рычал-Су» и ЗАО «Водная компания «Старый источник» с 1 февраля увеличат ее стоимость на 5–8% из-за роста транспортных расходов и дефицита кадров.

Ранее редакция сообщала, что куриные яйца дешевле не станут, даже несмотря на поставки из других государств.