Инвестиции во вторичку в Новосибирске более доходны и быстрее окупаются

Аналитики федерального портала «Мир Квартир» проанализировали окупаемость и доходность инвестиций в покупку квартир на первичном и вторичном рынках в разных городах России, без учета элитных квартир. По данным портала, средняя ставка аренды в Новосибирске в 2023 году составляла 33 833 рубля в месяц. При этом квартира в новостройке обошлась покупателю в среднем в 6,87 млн рублей, на вторичке — 5,89 млн рублей.

За счет сдачи квартиры в аренду покупатель квартиры на первичном рынке в Новосибирске может получить доход 5,9%, то есть он окупит вложенные деньги за 16,9 года.

При сдаче квартиры, купленной на вторичном рынке, доходность инвестиций составит 6,9%, то есть покупатель отобьет деньги за 14,5 года.

Эксперты «Мира Квартир» подчеркивают, что при расчете не учитывались ипотека, с помощью которой может приобретаться квартира, а также расходы арендодателя на ремонт, покупку мебели и бытовой техники, продвижение объекта на рынке аренды, налоги и др.

Самые доходные новостройки находятся в Магнитогорске, там они дают 7,5% доходности и окупаются за 13,4 года. В среднем по городам России новостройка дает 4,8%, а отбиваются затраты за 20,8 года.

На вторичном рынке выгоднее всего покупать для сдачи в аренду квартиру в Астрахани — 8,7% и 11,5 года. В среднем по стране доходность вторички составляет 5,6%, окупаемость — 17,9 года.

При этом аналитики Циан отмечают, что сейчас инвесторы-рантье, при сдаче в аренду квартир, в среднем по России могут рассчитывать на доходность в 5,8%, в то время как средние ставки по депозитам превышают 10%. По версии компании, средняя ставка аренды однокомнатной квартиры в Новосибирске составляет 28 тысяч рублей в месяц, средняя стоимость квартиры — 4,63 млн рублей. Доходность такой квартиры в январе 2024 года составляет 7,3%, окупаемость 14 лет.

Как ранее сообщала руководитель компании RID Analytics Елена Ермолаева, в среднем в новостройке Новосибирска в ноябре 2023 года квадратный метр стоил 140 000 рублей — это на 25% больше, чем на вторичке (111 000 рублей) и рекордный показатель за всю историю наблюдений.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, что выгоднее — вторичка или готовое жилье в новостройках.