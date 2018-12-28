«Мы все последние годы работаем как пожарная команда»

Александр Лубенец, председатель совета Новосибирского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский союз налогоплательщиков», финансовый эксперт:

— Из наиболее значимых для экономики области и страны событий, произошедших в 2018 году, я бы выделил отказ от ДДУ и поэтапный переход строительной отрасли и банков на работу по модели проектного финансирования с использованием эскроу-счетов. Это эпохальное изменение, которое меняет всю систему, всю многолетнюю историю отношений в сфере строительства и финансов. В октябре-ноябре банки и застройщики уже заключили первые сделки. Думаю, что это правильно. Власти надоело получать негатив в виде обманутых дольщиков, и мы начали переход к системе, принятой в развитых странах, где покупатель приобретает только готовую квартиру с ремонтом и зачастую с кухонным оборудованием и мебелью. В новой системе значительно повышается целевое использование средств. Ранее компании нередко перебрасывали средства, собранные на одном объекте на достройку других — от этого чаще всего и страдали дольщики. Сейчас застройщики должны иметь собственные средства в объеме не менее 10% от общей стоимости объекта строительства. Кроме этого, предусмотрена возможность получения целевых небанковских займов от материнской организации в размере до 20% от стоимости проекта. Для выхода на объект застройщику предстоит в рамках проектного финансирования оформить кредитную линию в банке, работающем с застройщиками по эскроу-счетам. На текущий момент на основании рейтингов к подобной работе допущены 55 банков. Считаю, что в итоге в эту игру будут играть только очень крупные игроки, произойдёт серьезная консолидация или уход с рынка мелких и средних застройщиков.

В целом это должно способствовать оздоровлению в отрасли. Не исключаю, что косвенно новые правила приведут к удорожанию квадратного метра. На это повлияет и рост НДС — с 2019 года он составит 20%. Застройщики будут строить дома в кредит, тогда как ранее средства дольщиков для них были практически бесплатными. С другой стороны, в новой системе тоже есть преференции — в зависимости от суммы первоначального взноса, которую может внести компания, денежного потока, который будут нести люди в банк на эскроу-счета. За счет этого экономическая составляющая удорожания квадратного метра и стоимости кредита может быть смягчена. Да, сейчас есть скулеж, что систему нужно передвинуть по времени, что раньше было лучше… Но мне кажется, что это движение в правильном направлении. Сейчас главное — сохранить хорошие наработки старой системы и принять и развить новые. Посмотрим, как ситуация будет развиваться в следующем году, но думаю, с этого пути мы уже не свернем.

В Новосибирской области, считаю, самым значимым процессом, с точки зрения экономики, была разработка Стратегии развития региона до 2030 года. Эта работа проходила на фоне двух важнейших событий года: выборов президента РФ и губернатора Новосибирской области. Федеральные программы, обозначенные в майском указе президента РФ, позволили точней синхронизировать понимание и задачи регионального уровня на перспективу. Я большой сторонник жесткого планирования. Мы все последние годы очень часто мечемся, принимаем сиюминутные решения, работаем как пожарная команда: примем закон, изменим правила игры, поменяем налоги, маневрируем… Неудивительно, что на федеральном уровне появились призывы о переходе к стратегическому управлению, которые транслировались на уровень регионов. Есть много критики в отношении Стратегии, но она сильно взбодрила ситуацию в отношении анализа того, где мы есть, и сейчас мы переходим к пониманию сущности программного-целевого планирования: ставится задача, строится дерево целей, это дает возможность планировать ресурсы, отражать цели в контролируемых показателях, которые можно проверить. Раньше как было? Сели, поговорили, приняли, деньги освоили, а цель не достигнута. И спросить не с кого. Оценка деятельности всех чиновников, экономических субъектов должна исходить из стратегического срока длиной в 10 лет и больше. Одним словом, работа над Стратегией экономического развития Новосибирской области до 2030 года очень важна, и хотелось бы, чтобы она не повторила судьбу аналогичных предыдущих программ. Но и не была догмой, а периодически проходила проверку и корректировку, исходя из требований развития.

Из событий, произошедших в 2018 году и представляющих интерес в перспективе, я бы выделил программу «Академгородок 2.0». Это очень важный проект, который серьезно скажется на имидже города и области. Нам предстоит здесь очень серьезно поработать, но это магистральный путь формирования человеческого капитала.

Лично мне очень жаль, что в 2018 году нам не удалось добиться присвоения статуса ТОСЭР моногороду Горный. Этот статус предполагает весьма значительные льготы и несомненно дал бы толчок для развития территории. Например, рядом расположены Доронинский угольный разрез, который может выдавать до 5 млн тонн угля марки «Д» в год. Этот мог бы быть очень крупный инвестпроект. Десятки интересных проектов могут быть реализованы в рамках переработки базальта, в том числе композиты, теплоизоляция и т. п.

Из наших проектов близка к завершению глобальная работа, ведущаяся комплексным проектным институтом ООО «Сибпроектэлектро». Мы два года проектировали логистический терминал в районе аэропорта «Толмачево». В этом году на Восточном экономическом форуме были подписаны важные документы. В рамках этого соглашения АО «Почта России», ПАО «Почта-банк» объединяется с Mail.ru и одним из крупнейших мировых B2B платформ производителей и поставщиков — Alibaba.com. Они создают в России совместное предприятие, которое будет заниматься интернет-торговлей в международном масштабе. Для России с ее расстояниями и просторами — это очень важная инфраструктура. В рамках СП планируется создать по всей стране 36 терминалов разного уровня, в зависимости от региона, наличия на территории аэропорта, логистических связей. Один из крупных терминалов первой категории и появится в Новосибирске. Надеюсь, что до конца года проект будет передан заказчику и в следующем году его строительство начнется в Толмачево.

Для меня это очень важный проект, который отнял много сил у большой группы специалистов. Думаю, что запуск этого терминала в регионе даст мощный толчок развитию экономики Новосибирской области, обеспечит большую конкуренцию и доступность для потребителя различных товарных потоков.

Если говорить о бизнес-проектах в целом по рынку, то я с удовольствием наблюдаю за работой ФГУП «СибНИА им. Чаплыгина» и искренне поддерживаю развитие такой отрасли самолетостроения, как малая авиация, которая важна для нашей территории и нашего бизнеса. Мы катастрофически отстали на этом направлении, но пока в регионах округа сохранились взлетно-посадочные полосы. «СибНИА» делают правильные вещи, и им нужно оказывать всяческую поддержку в реинкарнации Ан-2, Як-40. Создание композитных машин — это передовое слово в самолетостроении. Да, «СибНИА» обвиняют в том, что они используют много иностранных деталей. Считаю, что это необходимый этап, чтобы показать возможности техники. Потом мы научимся сами делать и двигатели, и композитные материалы, соответствующие мировым стандартам. Я очень верю в проект и считаю, что мы должны оказать серьезную поддержку этим начинаниям, возможно, вопреки желаниям компаний, пытающихся затаскивать в страну иностранную технику, тем, кто снял ввозные пошлины на самолеты и загубил нашу авиацию. В текущем году проект реинкарнации АН-2 на новой технической базе получил поддержку и первые серийные заказы. Хочется пожелать «СибНИА» удачи на этом пути.

Из минусов… Жаль, что мы не добились включения в федеральную программу проекта «Городская электричка». Он бы дал мощный толчок развитию периферийных районов Новосибирска. Что касается таких резонансных проектов, как четвертый мост, мусорная концессия, то в них было много политического налета. Новый губернатор вернул все в конструктивное, экспертное русло, и сейчас идет работа по реализации этих важных для Новосибирской области проектов.

В 2019 году я планирую серьезно поработать в теме недропользования. Мы говорим, нефть и газ — наше проклятье, но нужно понимать, что наши недра богаты и другими ресурсами, которые могли бы продвигать экономику и обеспечивать ее устойчивость. В этой сфере немало интересных проектов, буксующих десятилетиями из-за несовершенства законодательства. Например, я сейчас работаю над проектом по добыче золота и в полной мере ощутил на себе все эти пробелы. Между тем, учитывая общий курс на дедолларизацию экономики, можно предположить, что любая новая валюта будет привязана к золоту, а значит этот металл стратегически важен для страны. При этом под предлогом соблюдения экологического законодательства сегодня получается, что общественные организации могут остановить любой проект недропользователя, который разрабатывался десятилетиями. И такое противостояние может продолжаться годами. В результате создается негативный инвестиционный климат, это приведет к тому, что в перспективе финансовые структуры и предприниматели будут избегать проектов в сфере недпрользования. Сейчас я обобщаю свои предложения по этой теме. Очевидно, что существует проблема воспитанных на западных грантах деятелей от экологии, искусственно создающих проблемы.

Если посмотреть на рынок в целом, то можно сказать, что у нас закончился избирательный цикл, озвучена новая программа президента РФ, в подписанном им указе изложены программные подходы. Мне кажется, это правильные вещи, но их нужно наполнять содержанием. Однако система управления у нас недостаточно эффективна. В ней сосредоточено много контрольных функций, контролирующий и государственный аппарат раздут, и зачастую он оценивает все формально, игнорируя инициативу, предприимчивость — в хорошем смысле этого слова, загоняя все в формальные инструкции. Еще раз подчеркиваю, что для решения этой проблемы нужно переходить на программно-целевые методы. Необходимо в разы сокращать количество проверок. Нужно осознать, что сам аппарат генерирует огромное количество запросов, чтобы объяснить необходимость своего присутствия, и вал бумаг нарастает. Это непроизводительная нагрузка на бизнес, которую нужно искоренять. В этом году я был избран председателем совета Новосибирского регионального отделения «Российского союза налогоплательщиков». Хочу плотно позаниматься этой темой. Нам нужна предельно простая, комфортная для человека, стабильная налоговая система. По числу бухгалтеров на душу населения Россия занимает первое место в мире. Надо отдать должное — налоговая служба совершила качественное обновление и совершенствование технической базы. Мне кажется, что руководитель областной налоговой инспекции — человек с широким кругозором, с ним интересно обсуждать вопросы налогообложения, существующие проблемы. Хотел бы собрать через общество предложения от представителей всех сфер экономической деятельности: банков, аудиторов, бухгалтеров, от общественных объединений предпринимателей, экспертов и т.д. и поработать с этими предложениями. В 2018 году в общественных советах при министерствах и ведомствах Новосибирской области произошло серьезное обновление, появилось больше возможностей для коммуникации через эти органы с гражданским сообществом. И некоторые шаги в этом направлении уже начали делать.

Болезненной для меня темой по-прежнему остается пенсионная. 15 лет я занимался негосударственными пенсионными фондами, и мне искренне жаль, что накопительную систему заморозили, а сейчас, похоже, думают о том, как ее совсем придушить. Считаю, что это в корне неверно, и продолжаю рассматривать накопительную пенсионную систему как колоссальный источник инвестиций и длинных денег, которые можно привлечь на территорию. На них можно было бы строить мосты, поликлиники и т.д. Уверен, что в будущем мы все равно вернемся к этой теме, так как территория получила бы за счет НПФ второй бюджет — бюджет развития.

Фото: предоставлено Александром Лубенцом, автор- Андрей Аношкин