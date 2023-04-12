Транзитные грузовики разбивают улицы Новосибирска, несмотря на весенние ограничения

Президент Сибирской ассоциации автомобильных перевозчиков (СААП) Вячеслав Трунаев направил мэру Новосибирска Анатолию Локтю обращение о необходимости реконструкции улицы Софийская. Об этом говорится в письме Трунаева, поступившем в редакцию. По его словам, по этой городской улице незаконно и с каждым годом все в большем количестве проезжают транзитные грузовики.

Но по словам Трунаева, пока ассоциация борется за создание легальных транзитных коридоров, недобросовестные перевозчики пересекают Новосибирск там, где им хочется. Так, например, с федеральной трассы «Иртыш» многие грузовики теперь едут на Чуйский тракт по короткому маршруту: Ордынское кольцо — Верх-Тула — совхоз «Морской» — улица Софийская.

Также Вячеслав Трунаев напоминает, что дорожными знаками движение грузового транспорта по улице Софийская запрещено. Однако из-за отсутствия контроля грузовики там едут, и каждый год их поток только увеличивается. Дорога районного значения, пересекающая обычный спальный район, выполняет сейчас функции региональной трассы. Интенсивность движения по Софийской многократно превышает расчетную нагрузку. В результате, асфальт на этой улице ежегодно разрушается.

В письме подчеркивается, что запланированный на 2023 год масштабный ремонт дороги по улице Софийская по большому счету никак не решит существующую проблему.

— Убежден, что если городские власти не могут на деле запретить движение грузового транспорта по улице Софийской, то необходимо эту дорогу реконструировать, усилить несущую способность дорожного полотна, чтобы оно соответствовало нормативам для современных региональных трасс, — отмечается в письме.

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