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Транзитные грузовики разбивают улицы Новосибирска, несмотря на весенние ограничения

  • 12/04/2023, 17:41
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Транзитные грузовики разбивают улицы Новосибирска, несмотря на весенние ограничения
Местные перевозчики обвинили иногородних коллег в том, что они объезжают легальные транзитные коридоры и разрушают городские дороги.

Президент Сибирской ассоциации автомобильных перевозчиков (СААП) Вячеслав Трунаев направил мэру Новосибирска Анатолию Локтю обращение о необходимости реконструкции улицы Софийская. Об этом говорится в письме Трунаева, поступившем в редакцию. По его словам, по этой городской улице незаконно и с каждым годом все в большем количестве проезжают транзитные грузовики.

Для транзитных грузовиков в Новосибирске откроют «транспортный коридор»

— С 2019 года мэрия Новосибирска на время весенних ограничений организует транзитный коридор через город для грузовиков, следующих с федеральной трассы «Иртыш» в южном направлении на Чуйский тракт. Благодарен Вам за то, что мэрия поддержала инициативу нашей ассоциации и открыла такой маршрут. Надеюсь, что после ремонта ряда магистралей их состояние позволит организовать, как минимум, еще один транзитный коридор через Новосибирск, — говорится в сообщении

Но по словам Трунаева, пока ассоциация борется за создание легальных транзитных коридоров, недобросовестные перевозчики пересекают Новосибирск там, где им хочется. Так, например, с федеральной трассы «Иртыш» многие грузовики теперь едут на Чуйский тракт по короткому маршруту: Ордынское кольцо — Верх-Тула — совхоз «Морской» — улица Софийская.

Также Вячеслав Трунаев напоминает, что дорожными знаками движение грузового транспорта по улице Софийская запрещено. Однако из-за отсутствия контроля грузовики там едут, и каждый год их поток только увеличивается. Дорога районного значения, пересекающая обычный спальный район, выполняет сейчас функции региональной трассы. Интенсивность движения по Софийской многократно превышает расчетную нагрузку. В результате, асфальт на этой улице ежегодно разрушается.

В письме подчеркивается, что запланированный на 2023 год масштабный ремонт дороги по улице Софийская по большому счету никак не решит существующую проблему.

— Убежден, что если городские власти не могут на деле запретить движение грузового транспорта по улице Софийской, то необходимо эту дорогу реконструировать, усилить несущую способность дорожного полотна, чтобы оно соответствовало нормативам для современных региональных трасс, — отмечается в письме.

 

Ранее редакция сообщала о том, что «Кузина» готовит к размещению второй выпуск облигаций.

Фото pixabay — PIRO4D

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Рубрики : Власть Транспорт Город

Регионы: Новосибирская область

Теги : транзитные коридоры разбитые дороги весенние ограничения для большегрузов


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