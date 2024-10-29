Андрей Клюзов переходит на работу в администрацию президента России

Как ранее сообщал Infopro54, министр региональной политики Новосибирской области Андрей Клюзов уходит из правительства Новосибирской области. Он переходит на должность в аппарате президента Российской Федерации.

— В ноябре этого года перехожу работать в администрацию президента руководителем одного из департаментов в управлении по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов, — приводит пресс-служба Минрегиона слова Клюзова.

По словам чиновника, он будет заниматься вопросами избирательных кампаний в регионах.

Следует отметить, что о переходе на новую должность министра заговорили ещё несколько недель назад.

В кулуарах обсуждаются несколько кандидатур на место Клюзова. Одним из наиболее вероятных преемников называют мэра Бердска Романа Бурдина. До того, как стать градоначальником, он занимал должность заместителя министра региональной политики.

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