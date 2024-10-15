Новосибирский спортсмен Поздняков покидает пост главы Олимпийского комитета России

Президент Олимпийского комитета России (ОКР), четырехкратный обладатель «золота» летних Игр по фехтованию на саблях Станислав Поздняков объявил о намерении покинуть пост, сообщает ОКР. Он уйдет в отставку в декабре.

По его словам, «геополитические вызовы, с которыми столкнулась страна, диктуют необходимость оптимизации и централизации управления ключевыми сферами деятельности, в том числе спортом высших достижений».

— Для дальнейшего укрепления олимпийского движения России сейчас сложились своевременные предпосылки, в том числе экономические, для смены лидера и команды, — говорится в заявлении Позднякова.

В ОКР сообщили, что 7 ноября исполком комитета рассмотрит заявление Станислава Позднякова. В случае одобрения, будет назначена дата Олимпийского собрания для проведения досрочных выборов нового руководства ОКР.

Станиславу Позднякову 51 год. Он родился в Новосибирске. Четырежды выигрывал «золото» Олимпиад — в 1992, в 1996 (дважды) и 2000 годах. Кроме того, у него десять побед на мировых чемпионатах и 13 на европейских первенствах. Также он является пятикратным обладателем Кубка мира и пятикратным чемпионом России в личных соревнованиях. С 2005 по 2010 годы Станислав Поздняков был депутатом Новосибирского облсовета. В 2016 году стал первым вице-президентом ОКР. В мае 2018 года избран на пост президента. Имеет звание подполковника и степень кандидата педагогических наук.

В 2018 году дочь Станислава Позднякова, София, на Чемпионате мира по фехтованию, который проходил в китайском городе Уси, тоже завоевала «золото». Это был первый случай в истории фехтования, когда титул Чемпиона мира в личном первенстве завоёвывали отец и дочь. Ранее поддержать победные традиции родителей удавалось только сыновьям.

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