В Новосибирске ожидают отъезда Андрея Клюзова

В политических кругах Новосибирской области активизировалось обсуждение возможного ухода из правительства Новосибирской области министра региональной политики Андрей Клюзова. Эта тема всплывает на разных мероприятиях, телеграм-каналах и соцсетях уже несколько недель. Как отмечает политолог, редактор портала «Центр деловой жизни» Андрей Кузнецов, ему уже несколько источников подтвердили грядущий отъезд Андрея Клюзова в Москву.

— За два года работы в правительстве Андрей Анатольевич реализовал несколько кампаний. Он координировал выборы губернатора в 2023 году и президентскую кампанию на территории региона в 2024-м. Вместе с тем при участии Клюзова был реализован сложный проект по отмене прямых выборов мэра Новосибирска, сопровождавшийся отставкой Анатолия Локтя и приведением в мэрию Кудрявцева сотоварищи, а точнее — команды губернатора. Также при Клюзове состоялось вытеснение несистемной оппозиции из горсовета, — пишет Кузнецов.

По словам аналитика, сейчас перед чиновником открываются новые возможности: Клюзов сможет масштабировать опыт, наработанный в Новосибирской области, на всю страну. Некоторые телеграм-каналы пишут, что следующее место работы Клюзова — «ответственная должность в одном из управлений администрации президента».

Стоит отметить, что в качестве преемников Андрея Клюзова в кулуарах называется несколько кандидатур. В числе наиболее вероятных — мэр Бердска Роман Бурдин. До назначения на пост градоначальника он работал замминистра региональной политики.

— Кто бы ни возглавил министерство, ключевым требованием к нему будет равноудалённость (или равноприближённость) ко всем центрам политического влияния в регионе, — отмечает Андрей Кузнецов.

Напомним, Андрей Клюзов был назначен министром региональной политики Новосибирской области в ноябре 2022 года.