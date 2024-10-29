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Михаила Обласова освободили в зале суда

  • 29/10/2024, 16:00
Автор: Юлия Данилова
Михаила Обласова освободили в зале суда
Предприниматель обвинялся в мошенничестве с муниципальной землей

Центральный районный суд Новосибирска признал Михаила Обласова виновным в совершении преступления по статье «мошенничество».

— Суд установил, что Обласов путём фиктивного создания СНТ похитил у мэрии 124 земельных участка, впоследствии объединенных в один. Ущерб от преступления составил 79 млн рублей, был возмещен полностью, — говорится в решении суда.

В областной прокуратуре уточнили, что речь идет об СНТ «Сказочная поляна». Участки были приобретены в период с 1 января 2008 по 13 ноября 2014 годы путем обмана сотрудников мэрии и Росреестра. Общая площадь участка расположенного в Калининском и Заельцовском районах Новосибирска, составила 150 тысяч кв метров.

Суд приговорил Михаила Обласова к лишению свободы на срок 2 года 6 месяцев в колонии общего режима со штрафом в размере 200 000 рублей. Однако, в срок лишения свободы был зачтен срок содержания Обласова под стражей и под домашним арестом.

В итоге осужденный освобожден от отбывания наказания в виде лишения свободы в связи с его полным отбытием.

Приговор не вступил в законную силу.

Гражданские иски мэрии и ООО «Энергомонтаж» к Обласову на сумму 396,6 млн рублей суд оставил без удовлетворения.

Напомним, Михаил Обласов был задержан в апреле 2022 года и помещен под стражу. Следствие считает, что коммерсанты получили от мэрии Новосибирска по фиктивным документам участок земли — якобы для создания на нем садового товарищества, однако земля была продана. Ущерб мэрии города оценивался в сумму более 383 млн руб. Участок, о котором речь в данном уголовном деле, в конечном счёте достался строительной компании «Энергомонтаж».

Михаил Обласов, ранее возглавлял региональную комиссию по устойчивому развитию и вопросам инвестиционного климата Общественной палаты Новосибирской области.

Ранее редакция приводила мнение эксперта об «интриге в уголовном деле» девелопера Михаила Обласова. 

Фото: пресс-службы Управления Судебного департамента в Новосибирской области

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Рубрики : Право&Порядок Власть Бизнес Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : муниципальная земля мошенничество


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