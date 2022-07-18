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Отвечать за слова одного чиновника мэр «подписал» весь обком КПРФ

  • 18/07/2022, 13:00
Автор:
новости Новосибирска
В реготделении партии заявляют о «политических репрессиях».

На состоявшемся на выходных пленуме обкома КПРФ его участники единогласно приняли заявление «против политических репрессий», под которыми подразумевают действия правоохранительных органов в отношении вице-мэра Новосибирска Артема Скатова. По информации с сайта реготделения партии, чиновник получил травмы и находится в больнице. Напомним, что в конце недели стало известно об обысках на рабочем месте вице-мэра в рамках следственных действий по заявлению депутата Госдумы Дмитрия Савельева о клевете. Эту информацию на пленуме подтвердил со ссылкой на правоохранительные органы и лидер новосибирских коммунистов, мэр областного центра Анатолий Локоть.

В МВД пояснили, что поступила жалоба от депутата Госдумы Савельева с обвинением в распространении недостоверной информации в его отношении, заявил Локоть коммунистам. И якобы к этому причастен Скатов.

Как следует из имеющегося в распоряжении редакции заявления самого Савельева, поводом для обращения стала публикация в одном из телеграм-каналов о якобы подкупе им ряда депутатов горсовета и давлении на мэрию для развития строительного бизнеса посредством подкупа, шантажа и других противозаконных методов.

В указанном сообщении распространяется информация с явным преобладанием сведений обо мне как о депутате Госдумы РФ в сочетании с негативными комментариями, а также информация, не связанная с моей профессиональной деятельностью или исполнением служебных обязанностей, которая, в свою очередь, будучи недостоверной, формирует отрицательное отношение ко мне как к депутату, говорится в заявлении. Полагаю, что в отношении меня было совершено преступление, распространены ложные сведения, порочащие честь и достоинство, подрывающие мою репутацию с обвинением в совершении мною преступлений.

новости Новосибирска

Вице-мэр Новосибирска подозревается в клевете

В данном заявлении персона вице-мэра Скатова не упоминается. Однако, как сообщали СМИ со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах, следствие установило, что данный телеграм-канал подконтролен чиновнику.

Сейчас статус вице-мэра в данном уголовном деле остается спорным. Напомним, что в пятницу Скатов заявил об обысках и полученных в результате действий сотрудников правоохранительных органов травмах, следов которых на видео интервью чиновника не наблюдалось за исключением небольшого куска пластыря на лице. В тот же день Анатолий Локоть в ходе еженедельной пресс-конференции отказался комментировать возможные следственные действия в отношении подчиненного, сославшись на отсутствие информации. На следующий день в телеграм-канале «Мэр и я» появилась информация, что Скатов является не подозреваемым, а свидетелем по делу. Данная информация появилась только в телеграм-канале, но не на официальном сайте мэрии и не в рассылке пресс-службы руководства муниципалитета. Еще днем позже в руководстве обкома КПРФ заявили о госпитализации вице-мэра.

Как уже ранее сообщалось, информация, мягко говоря, сомнительного содержания относительно разных персон периодически появляется в телеграм-каналах, контроль над которыми неоднократно приписывался Скатову. Сам чиновник, по информации редакции, входит в круг наиболее приближенных к мэру лиц, и ряд его действий источники редакции в политических кругах расценивают как дискредитацию самого главы города. Несколькими годами ранее коммунисты выразили Скатову недоверие, большинством голосов проголосовав против его переизбрания в состав обкома. Впоследствии Анатолий Локоть своего протеже в обком все же «вытянул», несмотря на его первые позиции во внутрипартийном антирейтинге.

Фото с сайта реготделения КПРФ

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Рубрики : Власть Политика

Регионы: Новосибирск

Теги : следствие политика обыски Мэрия


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