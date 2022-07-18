Отвечать за слова одного чиновника мэр «подписал» весь обком КПРФ

На состоявшемся на выходных пленуме обкома КПРФ его участники единогласно приняли заявление «против политических репрессий», под которыми подразумевают действия правоохранительных органов в отношении вице-мэра Новосибирска Артема Скатова. По информации с сайта реготделения партии, чиновник получил травмы и находится в больнице. Напомним, что в конце недели стало известно об обысках на рабочем месте вице-мэра в рамках следственных действий по заявлению депутата Госдумы Дмитрия Савельева о клевете. Эту информацию на пленуме подтвердил со ссылкой на правоохранительные органы и лидер новосибирских коммунистов, мэр областного центра Анатолий Локоть.

— В МВД пояснили, что поступила жалоба от депутата Госдумы Савельева с обвинением в распространении недостоверной информации в его отношении, — заявил Локоть коммунистам. — И якобы к этому причастен Скатов.

Как следует из имеющегося в распоряжении редакции заявления самого Савельева, поводом для обращения стала публикация в одном из телеграм-каналов о якобы подкупе им ряда депутатов горсовета и давлении на мэрию для развития строительного бизнеса посредством подкупа, шантажа и других противозаконных методов.

— В указанном сообщении распространяется информация с явным преобладанием сведений обо мне как о депутате Госдумы РФ в сочетании с негативными комментариями, а также информация, не связанная с моей профессиональной деятельностью или исполнением служебных обязанностей, которая, в свою очередь, будучи недостоверной, формирует отрицательное отношение ко мне как к депутату, — говорится в заявлении. — Полагаю, что в отношении меня было совершено преступление, распространены ложные сведения, порочащие честь и достоинство, подрывающие мою репутацию с обвинением в совершении мною преступлений.

В данном заявлении персона вице-мэра Скатова не упоминается. Однако, как сообщали СМИ со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах, следствие установило, что данный телеграм-канал подконтролен чиновнику.

Сейчас статус вице-мэра в данном уголовном деле остается спорным. Напомним, что в пятницу Скатов заявил об обысках и полученных в результате действий сотрудников правоохранительных органов травмах, следов которых на видео интервью чиновника не наблюдалось за исключением небольшого куска пластыря на лице. В тот же день Анатолий Локоть в ходе еженедельной пресс-конференции отказался комментировать возможные следственные действия в отношении подчиненного, сославшись на отсутствие информации. На следующий день в телеграм-канале «Мэр и я» появилась информация, что Скатов является не подозреваемым, а свидетелем по делу. Данная информация появилась только в телеграм-канале, но не на официальном сайте мэрии и не в рассылке пресс-службы руководства муниципалитета. Еще днем позже в руководстве обкома КПРФ заявили о госпитализации вице-мэра.

Как уже ранее сообщалось, информация, мягко говоря, сомнительного содержания относительно разных персон периодически появляется в телеграм-каналах, контроль над которыми неоднократно приписывался Скатову. Сам чиновник, по информации редакции, входит в круг наиболее приближенных к мэру лиц, и ряд его действий источники редакции в политических кругах расценивают как дискредитацию самого главы города. Несколькими годами ранее коммунисты выразили Скатову недоверие, большинством голосов проголосовав против его переизбрания в состав обкома. Впоследствии Анатолий Локоть своего протеже в обком все же «вытянул», несмотря на его первые позиции во внутрипартийном антирейтинге.