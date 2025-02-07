Глава новосибирского Союза отцов прокомментировал песню «Сигма-бой»

Песня «Сигма-бой», которую исполняют Светлана Чертищева и Мария Янковская, заняла седьмое место в мировом чарте Billboard. Этот успех вызвал бурную реакцию со стороны известных людей и организаций, которые не остались равнодушными к творчеству исполнительниц.

Например, общественное движение «Сорок сороков» обратилось в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить «Сигма-бой» на предмет возможной сексуализации детей. В Европарламенте также предложили запретить эту композицию, считая, что она пропагандирует «патриархальные и пророссийские взгляды на мир».

Однако не все согласны с необходимостью столь радикальных мер.

В частности, глава новосибирского отделения Союза отцов и семей Сергей Майоров не разделяет этой точки зрения. Он считает, что в танце девочек нет ничего запретного.

— Я смотрел клип, просматривал их видео, послушал песни. Ну, поют девчонки-воображульки. Я ничего такого сверхъестественного или запретного в этом не увидел. Моя личная позиция такая, — рассказал он изданию Горсайт.

В поддержку юных исполнителей также высказалась экс-вице-мэр Новосибирска, руководитель Новосибирской филармонии Анна Терешкова. Она отметила, что в День защиты детей в Новосибирске запланировано множество различных мероприятий, и выступление девочек станет отличным дополнением к праздничной программе. Напомним, Анна Васильевна была инициатором реализации в Новосибирске ряда неоднозначных проектов. Это выставки, каток нестандартной формы, который обсуждала вся страна и т.д.

Ранее редакция сообщала о том, что дуэт «Алмас» рассказал о новогоднем клипе, снятом в Центральном парке Новосибирска. Музыку к новогодней песне написал московский композитор Александр Васин.