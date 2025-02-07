В вузах России сократят платный набор на ненужные экономике специальности

С 2026 года прием в вузы на платной основе должен идти по новым правилам. Об этом на заседании Совета по науке и образованию заявил президент РФ Владимир Путин. Он поручил правительству России «принять исчерпывающий пакет решений», чтобы исключить чрезмерный набор по специальностям, на которые отсутствует спрос со стороны экономики и рынка труда. Кроме того, обучение таким профессиям предлагается запретить в непрофильных вузах и их филиалах. О каких профессиях идет речь глава государства не уточнил.

Опрошенные Infopro54 представители новосибирских вузов тему комментировать отказались до появления официальных документов.

— Если будут регулировать обучение на бюджете, то это одно. Если под это регулирование попадет платное обучение, то это совершенно другое и, на мой взгляд, это плохо. Если кто-то хочет получить определенную профессию за деньги, то почему кто-то должен запретить это делать? — отметил представитель одного из вузов на условиях анонимности.

По данным директора «hh.ru Сибирь» Екатерины Дегтяревой, на рынке труда наблюдается большой дисбаланс в подготовке кадров. Самый большой профицит специалистов, по ее словам, фиксируется в сегменте «искусство и массмедиа» (26%).

— Развлекать мы хотим сильно больше, чем производить, — констатировала эксперт. — Маркетологов (15,4%) и юристов (8,8%) сейчас более, чем достаточно. Желающих работать сммщиками, сидя за ноутбуком в красивом кафе больше, чем тех, кто хочет работать в цехах, на стройке. Хотя, некоторые цеха сейчас выглядят поинтереснее, чем кафе.

Судя по данным hh.ru, в список профицитных также входят такие сферы, как консалтинг и инвестиции (17,9%), высший и средний менеджмент (14,6%), закупки (8,8%). Самые дефицитные профобласти — рабочий персонал (22%), производство и сервисное обслуживание (16%), строительство и недвижимость (14%), розничная торговля (10%), медицина и фармацевтика (7%), туризм, гостиницы и рестораны (6%).

Напомним, в декабре 2024 года правительство Новосибирской области определило первые контрольные цифры приема в учреждения среднего профессионального и высшего образования на бюджетные места на 2025 и 2026 годы, которые будут оплачиваться из областного бюджета.

Самый большой набор пока запланирован на инженерные и технические специальности — 7540. Лидирует направление «Машиностроение» — 1700 мест, «Техника и технология наземного транспорта» — 1150, и «Техника и технологии строительства» — 1025. На четвертом месте оказалось направление «Информатика и вычислительная техника» — 965.

Второй крупный блок — «Науки об обществе» — 1400, причем 1050 мест запланированы на специальности «Сервиса и туризма».

Третий блок — «Здравоохранение и медицинские науки» — 1362, из них 854 места выделены на «Сестринское дело», 498 — на «Клиническую медицину».

Четвертый блок — «Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки» — 1300 мест. Из них 1175 — на «Сельское, лесное и рыбное хозяйство».

912 мест выделены на «Образование и педагогические науки», 555 — на «Гуманитарные науки» (в том числе 370 — на «Физкультуру и спорт»), 370 — на «Искусство и культуру».

Всего из бюджета региона в будущем учебном году планируется профинансировать 13514 мест в учреждениях среднего и высшего образования области.

В 2024 году в вузы Новосибирска поступили почти 20 тысяч человек. В том числе платно —7335. По итогам набора 2024 года по целевой квоте в вузах Новосибирска было заполнено менее половины мест.

Ранее редакция сообщала о том, что отмена «обхода ЕГЭ» охладит интерес школьников Новосибирска к колледжам. Родителям и подросткам придется более тщательно выбирать образовательное учреждение и будущую профессию.