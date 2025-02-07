Многодетной матери из ДНР отказали в пособии в Новосибирске

Во время личного приёма жителей Новосибирской области, который провёл начальник управления Генпрокуратуры России по Сибирскому федеральному округу Николай Рябов, к нему обратилась женщина, недавно переехавшая из ДНР. Она рассказала о проблемах с получением пособия по уходу за ребёнком.

Многодетная мать, приехавшая в столицу региона из Донецкой Народной Республики, выразила своё недовольство по поводу решения органа социальной защиты населения об отказе в назначении ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребёнка.

В прокуратуре будет проведена служебная проверка по факту произошедшего инцидента. Её ход и результаты будут находиться под контролем управления Генеральной прокуратуры РФ по СФО.

Также в ходе приёма были подняты и другие проблемы, такие как нехватка мест в детских садах и школах, ограничение доступа к водным объектам и перебои с лекарственным обеспечением детей с диабетом. Кроме того, родители ребёнка, получившего травму в школе, попросили о компенсации морального вреда. Все эти обращения были взяты на контроль соответствующим ведомством.

Ранее редакция сообщала о том, что график получения пенсий и пособий изменился в феврале в Новосибирске. Некоторые выплаты горожане получат досрочно.