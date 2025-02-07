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Многодетной матери из ДНР отказали в пособии в Новосибирске

  • 07/02/2025, 12:00
Автор: Артем Рязанов
Многодетной матери из ДНР отказали в пособии в Новосибирске
Проблема выяснилась на личном приеме начальника управления Генпрокуратуры России по СФО

Во время личного приёма жителей Новосибирской области, который провёл начальник управления Генпрокуратуры России по Сибирскому федеральному округу Николай Рябов, к нему обратилась женщина, недавно переехавшая из ДНР. Она рассказала о проблемах с получением пособия по уходу за ребёнком.

Многодетная мать, приехавшая в столицу региона из Донецкой Народной Республики, выразила своё недовольство по поводу решения органа социальной защиты населения об отказе в назначении ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребёнка.

В прокуратуре будет проведена служебная проверка по факту произошедшего инцидента. Её ход и результаты будут находиться под контролем управления Генеральной прокуратуры РФ по СФО.

Также в ходе приёма были подняты и другие проблемы, такие как нехватка мест в детских садах и школах, ограничение доступа к водным объектам и перебои с лекарственным обеспечением детей с диабетом. Кроме того, родители ребёнка, получившего травму в школе, попросили о компенсации морального вреда. Все эти обращения были взяты на контроль соответствующим ведомством.

Ранее редакция сообщала о том, что график получения пенсий и пособий изменился в феврале в Новосибирске. Некоторые выплаты горожане получат досрочно.

Источник фото: Freepik / Автор — freepik

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Рубрики : Право&Порядок Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : прокуратура многодетная мать


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