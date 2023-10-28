Средства на модернизацию НВВКУ попросил новосибирский депутат у Минфина РФ

— На встрече нашей фракции СРПЗП с министром финансов Антоном Силуановым попросил министра способствовать выделению средств на модернизацию НВВКУ, —сообщил на своей странице в группе ВКонтакте депутат Госдумы от Новосибирской области Александр Аксененко.

По его словам, училище стало практически вторым формирователем по объему личного состава, в период объявления мобилизации здесь приняли значительное количество мобилизованных. В ответ Силуанов предложил направить обращение в Минфин и отметил, что ведомство свяжется с Минобороны и постарается обозначить этот вопрос.

— Подготовлю обращение в расчёте на положительный исход, — написал Аксененко.

Напомним, Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище было сформировано в 1967 году. Первый выпуск офицеров состоялся в 1971 году. Среди выпускников училища более 50 генералов — солидный отряд старших офицеров, проходивших и проходящих службу в армии и на флоте, других силовых структурах государства, а также видные учёные, депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, военные педагоги, писатели, артисты, телевизионные работники, говорится на сайте училища.

Ранее редакция сообщала, что бойцы батальона «Вега» из Новосибирска попали в сюжет RT.