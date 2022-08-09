Глава «Омскгазстройэксплуатации» Сергей Жириков уходит в отставку

Глава АО «Омскгазстройэксплуатация», 68-летний Сергей Жириков уходит в отставку после 14 лет работы на этом посту, — пишет «СуперОмск». Жириков возглавлял принадлежащее облправительству предприятие с 2008 года. Теперь же, по данным издания, срок его трудового контракта подошел к концу. Освобождающееся место Жирикова может занять один из двух его заместителей — либо Лидия Трофимова, либо Юлия Огий.

Напомним, Сергей Жириков в течение четырех созывов был депутатом регионального Заксобрания. На пятый срок на выборах в 2021 году не баллотировался.

«Омскгазстройэксплуатация» специализируется на распределении газообразного топлива по газораспределительным сетям. Согласно открытым данным, 2021 год АО «Омскгазстройэксплуатация» завершила с чистой прибылью в 13,6 млн рублей (рост, по сравнению с предыдущим годом, составил 74%). По состоянию на 2020 год доходы компании указаны в размере 861 млн рублей. Всего в Омской области существует пять операторов, работающих на этом сегменте рынка, — это АО «Омскгоргаз», ОАО «Омскгазсеть», АО «Омскгазстройэксплуатация», АО «Омск­облгаз» и ООО «Межоблгаз».

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