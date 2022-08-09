ГК «Расцветай» открыла продажи в масштабном проекте в Санкт-Петербурге

«Расцветай в Янино» будет возведен в 4 очереди. Общая площадь комплекса — 300 тысяч кв. м.

«Расцветай в Янино» находится в зеленом районе Янино-1, Ленинградской области. Локация расположена вплотную к восточной границе Санкт-Петербурга — в 4 минутах от Кольцевой автомобильной дороги. До станции метро «Проспект Большевиков» или «Ладожская» можно доехать на автомобиле за 12 минут, а до исторического центра Петербурга — за 25 минут.

Квартал «Расцветай в Янино» — это целая экосистема, сформированная по формату «все включено»: все необходимое для комфортной жизни находится в пешей доступности. Здесь тщательно продуманы сценарии городской жизни. Рядом школа, 2 детских сада, торговые центры, спортивный клуб. Территория комплекса благоустроена по принципу функционального зонирования: есть места для прогулок, тихого отдыха, занятий спортом и игр с детьми.

Первая очередь строительства «Расцветай в Янино» состоит из 6 корпусов переменной этажности 9 и 12 этажей. В квартале создана камерная атмосфера: соседи знают друг друга по именам, а среда сформирована людьми со сходным статусом и социальными ценностями.

Для жителей «Расцветай в Янино» будет создан прогулочный променад. Общественное пространство украсят широкие цветущие газоны и специально подобранные деревья и кустарники. На первых этажах домов, расположенных вдоль променада, разместятся семейные рестораны, кафе, пекарни и зона ритейла. Это предоставит жителям квартала разнообразные возможности для досуга и отдыха.

Рядом с «Расцветай в Янино» — 2 парка. Первый — Ржевский лесопарк, площадью около 1800 га. Петербуржцы посещают его круглый год: летом собирают грибы, ягоды, гуляют, катаются на велосипедах, а зимой — на санках, лыжах, просто наслаждаются тишиной и красотой природы. Второй парк недалеко от квартала — памятник природы «Колтушские высоты». Это место по достоинству оценят любители активного отдыха. Здесь обустроены 4 экотропы общей протяженностью 25 км, 3 пеших маршрута и веломаршрут длиной 6,5 км.

Индивидуальные экстерьерные решения квартала разработаны ведущими архитекторами Санкт-Петербурга под руководством проектного бюро А2. Вдохновившись классическим стилем северной столицы, для оформления фасадов «Расцветай в Янино» дизайнеры выбрали благородные и натуральные оттенки.

Места общего пользования «Расцветай в Янино» выполнены по авторскому дизайн-проекту московского архитектурного бюро. По задумке застройщика, общие пространства — это не просто элемент дома, это часть жилой среды.

В ассортиментной линейке представлены квартиры от 24 до 86 кв. м с разными планировочными решениями.

Центр продаж квартир компании «Расцветай»:

г. Новосибирск

ул. Вокзальная магистраль, 8а

тел.: +7 (383) 255-88-22

спб.гкрасцветай.рф

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