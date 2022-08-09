Минздрав Новосибирской области требует 54,6 миллиона рублей от ГК «ВИС»

Министерство здравоохранения Новосибирской области подало иск в арбитражный суд к «Седьмой концессионной компании» (СКК, входит в группу «Вис». — Ред.) — застройщику семи новых поликлиник региона, пишет КП-Новосибирск со ссылкой на картотеку дел суда. Сумма требований Минздрава — 54,6 миллиона рублей. Детали иска пока не озвучиваются
Ситуацию со строительством поликлиник неоднократно поднимали депутаты горсовета Новосибирска и Заксобрания.
Ранее редакция сообщала, что Минтранс области отказывается согласовывать отчетность концессионера четвертого моста.
Фото пресс-службы Группы «ВИС»
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