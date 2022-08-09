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Минздрав Новосибирской области требует 54,6 миллиона рублей от ГК «ВИС»

  • 09/08/2022, 12:52
Автор:
новости Новосибирска
Причина выставления иска пока не озвучивается.

Министерство здравоохранения Новосибирской области подало иск в арбитражный суд к «Седьмой концессионной компании» (СКК, входит в группу «Вис». — Ред.) — застройщику семи новых поликлиник региона, пишет КП-Новосибирск со ссылкой на картотеку дел суда. Сумма требований Минздрава — 54,6 миллиона рублей. Детали иска пока не озвучиваются

новости Новосибирска

Новые поликлиники подорожали примерно на 30%

Напомним, соглашение о строительстве поликлиник общей мощностью 6,5 тыс. посещений в смену было заключено в 2019 году. В 2021 году ГК «ВИС» приступила к строительству трех поликлиник. На оставшиеся четыре площадки компания вышла недавно. За это время стоимость проекта выросла примерно на 30%. Ввод первых трех объектов в эксплуатацию был перенесен с 2022 на 2023 год. В ГК «ВИС» поясняли, что из-за санкций пришлось обновлять часть позиций по оборудованию, часть заменить российскими аналогами.

Ситуацию со строительством поликлиник неоднократно поднимали депутаты горсовета Новосибирска и Заксобрания.

 

 

Ранее редакция сообщала, что Минтранс области отказывается согласовывать отчетность концессионера четвертого моста.

Фото пресс-службы Группы «ВИС»

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Рубрики : Общество Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : суд поликлиники минздрав ГЧП-проект


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