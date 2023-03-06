Против мусорных полигонов выступили около ста сельских жителей

Около ста человек приняли участие в пикете против строительства мусорных полигонов в Раздольненском и Верх-Тулинском сельсоветах Новосибирского района. Участники протестной акции потребовали, во-первых, рассмотреть альтернативные участки для таких объектов, а, во-вторых, включить представителей общественности в специальную комиссию, занимающуюся планированием объектов. Свои требования пикетирующие изложили в резолюции, которую направили в региональное правительство. Об этом сообщили в реготделении КПРФ.

— Понятно, что жители против появления свалки у них практически под окнами домов — только на пикете присутствовало около сотни человек, — цитирует сайт обкома КПРФ лидера коммунистов Новосибирского района, депутата райсовета Виталия Тихова. — Верх-Тула будет находиться в 500 метрах от будущей свалки, Жеребцово — в километре. Нам говорят, что все будет безопасно, но нигде в России не было такого.

Напомним, что протесты по поводу размещения на территории указанных сельсоветов будущих мусорных полигонов сельские жители, а также поддерживающие их общественники и политики, проводят уже не первый год. Предыдущее концессионное соглашение на строительство, заключённое с компанией ООО «Экология — Новосибирск», было расторгнуто весной прошлого года. В конце 2022 года стали известны итоги конкурса по сбору предложений по двум новым мусорным концессиям, которые планируется запустить в Новосибирской области. К участию в открытом конкурсе по двум лотам были допущены МУП «Спецавтохозяйство» и ООО «Орбита» (Оренбург). Что касается географии объектов, то Левобережный полигон остаётся на том же месте, на каком и был запланирован предыдущей концессией, а правобережный, по информации областного МинЖКХ, отодвинут на 15 – 17 км.

— При строительстве таких объектов недовольство, конечно, было, есть и будет, — заявлял министр Денис Архипов в октябре прошлого года. — Нигде по стране подобные объекты не строились без протестов. В Московской области нет такого напряжения, как раньше. Когда построили, стали привозить на объекты жителей, проводили экскурсии, показывали, рассказывали. Сейчас, когда объекты эксплуатируются, общественный контроль местных жителей присутствует. Все конструктивно. Люди увидели, что это не свалки, а иной технологический уровень — это комплекс по переработке, огражденный лесным массивом.

Ранее редакция сообщала о свалочно-протестных настроениях жителей улицы Малыгина в Новосибирске.